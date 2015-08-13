Продажи билетов на следующий бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанца Геннадия GGG Головкина против чемпиона мира по версии IBF американца Давида Лемье бьют рекорды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу Головкина "ВКонтакте".
Как уточняется, всего за полтора часа официальных продаж было реализовано 50% билетов.
"Во время предварительной продажи за считанные часы были выкуплены все места рингсайда", – отмечается в информации.
"Это самые высокие показатели предпродаж в истории MSG, а ведь здесь проходило очень много исторических боев", – отмечает промоутер GGG Том Леффлер.
По его словам, организаторы думают о том, чтобы добавить дополнительные места.
Напомним, что цена на билеты на бой Головкин – Лемье варьируется от $50 до $500, и половина мест в зале будет продаваться именно по $50.
Стоит отметить, что Madison Square Garden может вместить 17 000–18 000 зрителей.