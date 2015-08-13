Продажи билетов на бой Головкина – Лемье бьют рекорды

Спорт
1032
Айдар Утешев
Фото vk.com/ggolovkin
Продажи билетов на следующий бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) казахстанца Геннадия GGG Головкина против чемпиона мира по версии IBF американца Давида Лемье бьют рекорды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу Головкина "ВКонтакте".

Как уточняется, всего за полтора часа официальных продаж было реализовано 50% билетов.

"Во время предварительной продажи за считанные часы были выкуплены все места рингсайда", – отмечается в информации.

"Это самые высокие показатели предпродаж в истории MSG, а ведь здесь проходило очень много исторических боев", – отмечает промоутер GGG Том Леффлер.

По его словам, организаторы думают о том, чтобы добавить дополнительные места.

Напомним, что цена на билеты на бой Головкин – Лемье варьируется от $50 до $500, и половина мест в зале будет продаваться именно по $50.

Стоит отметить, что Madison Square Garden может вместить 17 000–18 000 зрителей. 

Сам бой состоится 17 октября в Нью-Йорке.

Популярное

Все
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Курьеров обманывали в Уральске
Аплодисменты, аплодисменты…
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Батыр победил в Лиссабоне
Смотр сил перед Кубком мира
Ждем поединки на «Астана Арене»
Определились победители чемпионата Казахстана по спортивной…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]