Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры

«У продавцов «синтетики» дейст­вуют целые интернет-магазины, – рассказали в депар­таменте КНБ. – Процесс контролирует организованная преступная группа, в которой есть руководитель, финансист, менеджер по персоналу, координатор, курьер и даже собственная служба безопас­ности. Работа всех подразделений продумывается до мелочей».

В Семее сотрудники спецслужб ликвидировали подпольную лабораторию по производству психо­тропных веществ. При обыске было изъято 5 кг готовой «синтетики» а-PVP, а также партия прекурсоров для изготовления еще 50 кг психотропных веществ. По словам силовиков, «химичил» молодой человек, и в целом возраст нар­копреступников варьируется от 18 до 25 лет.

На днях спецоперацию по ликвидации канала провели также полицейские Усть-Каменогор­ска и Семея. Стоимость изъятых наркотиков на «черном» рынке составила 30 млн тенге. По данным следствия, канал поставок шел из России под видом автозапчастей.

Как заключили в полиции, некоторых молодых людей привлекают легкие деньги, однако следует помнить, что за такую «работу» можно получить тюремный срок от 3 до 15 лет.