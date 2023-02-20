Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Секреты, которыми пользуется криминальный бизнес, приоткрыли в областном департаменте Комитета национальной безопасности. Накануне новогодних праздников сотрудники КНБ выявили криминальную схему. Наркодилеры скидывают в мессенджеры ссылки на интернет-магазины, клиенты выбирают товар и оплачивают биткоинами. Оператор, получив платеж, сообщает координаты и высылает фото, где сделана закладка. Только в прошлом году спецслужбы заблокировали больше десяти крупных наркосайтов.