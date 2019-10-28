Продажу 240 кг краденного уранового концентрата предотвратили в Кызылординской области

23 октября сотрудниками КНБ на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг (около 529 фунтов) уранового концентрата, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В результате спецоперации с поличным задержаны четыре участника преступной группы, которые подозреваются в правонарушении по части 2 статьи 283 Уголовного кодекса РК "Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами".
Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения (радиологические и токсикологические последствия).
По данным следствия, радиоактивное вещество было похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.
Иные сведения в интересах досудебного расследования не разглашаются.