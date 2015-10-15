Свежий выпуск Проделки жребия Юрий МАКАРОВ

В женском парном разряде они заявились в одну команду (что-то сразу и не припомнится, чтобы Ярослава и Ализе когда-то играли в таком тандеме). И, не успев провести стартовый матч против Лауры Поус-Тио (Испания) и Ирины Рамиалисон (Франция), напарницы узнали, что во втором круге одиночного разряда им предстоит скрестить ракетки... между собой. Вот так в Гонконге Шведова и Корне сыграют и друг с другом, и друг против друга.

Теннисный сезон близок к завершению. О планах наших ведущих игроков мы знаем не очень много. К примеру, Зарина Дияс, игравшая несколько последних турниров с травмой, досрочно завершила сезон. А Александр Недовесов, также получивший травму, все-таки надеется в ближайшее время вернуться в строй и сыграть до конца ноября еще в двух крупных состязаниях.



За Большим шлемом

Тренеры сборной Казахстана по дзюдо назвали состав участников на турнир серии Grand Slam, который пройдет в Абу-Даби в конце октября – начале ноября нынешнего года.

В Объединенные Арабские Эмираты поедут сильнейшие мастера татами. В весовой категории до 60 кг, например, выступят чемпион мира 2015 года Елдос Сметов и серебряный призер прошедшего в Астане мундиаля Рустам Ибраев. Спортивные цвета нашей страны также будут представлять Ертуган Торенов (73 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг), Тимур Болат и Самат Есен (оба – 90 кг), Максим Раков (100 кг), Ержан Шынкеев (свыше 100 кг).

В женской команде РК тоже есть именитые спортсменки: Александра Подрядова (48 кг), Ленария Мингазова (52 кг), Гульжан Исанова (свыше 78 кг) и другие.



Вспомнят о кумирах

Завтра в Павлодаре и Петропавловске стартует очередной чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги.

В городе на Иртыше в борьбу за награды вступают «Тараз», «Алтай» (Усть-Каменогорск), «Павлодар» и «Алматы», а в городе на Есиле – «Атырау», «Динамо-Казыгурт» (Шымкент), «Есиль» (Петропавловск) и «ТКН Казхром» (Хромтау). В первом туре соперники проведут по три матча – каждый с каждым.

Интересная новинка стартующего волейбольного сезона: каждый тур первенства страны будет посвящен одному из знаменитых в прошлом волейболистов Казахстана. Начнется этот парад мировых звезд с добрых слов в адрес олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Европы и СССР игрока алматинского «Буревестника» Валерия Кравченко.



Результативное начало

Двумя матчами в Алматы между «Кайратом» и столичной командой «Ушкын-Искра» начался очередной чемпионат Казахстана по футзалу. Хозяева оказались явно сильнее соперников – 10:0 и 14:1. Четыре мяча в играх забил Дуглас, по три – Лукаян и Алешандре. Помимо этих команд в чемпионате РК выступят карагандинский «Тулпар», рудненский «Аят» и новичок Высшей лиги – «Инжу» (Актобе).

Тем временем стало известно, что в начале марта 2016 года Алматы примет участников третьего розыгрыша Кубка Еременко. Пять участников из шести уже определены: это российские клубы «Синара» (Екатеринбург), «Тюмень» и «Норильский никель», а также алматинский «Кайрат» и «Никарс» (Латвия). Шестым участником может стать либо карагандинский «Тулпар», либо иной клуб (на сайте «Кайрата» среди претендентов называются команды из Азербайджана и Ирана).

Напомним, что в первом розыгрыше Кубка Еременко победу одержал «Кайрат», во втором – «Синара».



