Продержаться до аудита

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Серик Кабдулов

Почти миллиард тенге был выделен на ремонтные работы в рамках подготовки Атырауской ТЭЦ к нынешнему отопительному сезону.

После аварий на ТЭЦ в некоторых регионах страны Правительство поручило осуществить полный технический аудит энергетических структур, в том числе проверить качество ремонтных работ, проведенных перед началом отопительного сезона. Особое внимание при этом должно быть уделено оборудованию и инфраструктуре «рисковых» объектов.

В Атырауской области обеспечением тепла занимается АО «Атырауская теплоэлект­роцентраль». Как отметили представители ТЭЦ, в рамках подготовки электростанции к отопительному сезону на ремонтные работы здесь было выделено 967,278 млн тенге. До начала холодов стратегический объект посещал аким области. Нареканий не высказывалось.

Атырауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1963 году. На сегодня установленная электрическая мощность станции составляет 474 МВт, тепловая – 798 Гкал⁄час. Основное оборудование составляют 11 турбинных агрегатов, 14 тепловых котлов и одна газотурбинная установка.

«В целях обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона запланированы работы по капитальному ремонту тепловых котлов № 2, 9, 11 и турбоагрегатов № 5, 9. На сегодня полностью произведен ремонт тепловых сетей № 2, 11 и турбоагрегата № 9. По остальным установкам работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком», – сообщили в акимате области.

На сегодня положение на предприятии стабильное. Но в прежние годы без аварийных ситуаций не обходилось. К примеру, в разгар зимы в январе 2019 года из-за выхода из строя двух магист­ральных линий энергетикам пришлось остановить работу тепловых сетей и оставить на непродолжительное время областной центр без тепла. Аварию удалось оперативно устранить, но проблемы остались.

Стоит напомнить, что строи­тельство и последующее расширение мощностей областной ТЭЦ продолжалось в период с 60-х по начало 80-х годов прошлого столетия. В 1997-м в рамках приватизации ТЭЦ была продана частному ТОО «Энергопроект Атырау».

Частники также продолжали вкладывать определенные инвес­тиции в развитие предприятия. Но для широкого круга населения информация об инвес­тиционных программах компании не всегда была доступна.

Руководители предприятия не раз сетовали, что ТЭЦ работает буквально на пределе своих возможностей, в любой момент возможен срыв в поставках энергии. Вопрос касался проблем в системе охлаждения оборудования.

Воду для охлаждения предприятие берет из Урала. Ежегодно – до 90 млн кубометров. Из-за низкого уровня реки это приводит к опасной ситуации в части обеспечения атырауского региона электроснабжением и теплоснабжением.

Более серьезные проблемы, скорее всего, выявит техничес­кий аудит энергетических объек­тов, который поручено провести Министерству энергетики и индустрии РК при содействии местных акиматов.

Также Правительством дано задание провести переговоры с собственниками объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования. Профильным министерствам и акиматам в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» поручено детально изучить каж­дую заявку коммунальных предприятий.

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