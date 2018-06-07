​Продиктовано временем

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Нурлан Сергалиев, ректор Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова, кандидат биологических наук, ассоциированный профессор

В нашем университете ведется комплексная и планомерная работа по реализации основных положений программы «Рухани жаңғыру». Принята «дорожная карта» по их реализации. В сентябре 2017 года был открыт институт «Рухани жаңғыру», основной костяк которого составили опытные ученые-политологи и обществоведы. В вузе подготовлен и оформлен специальный кабинет «Рухани жаңғыру».

Безусловно, реализация такого значимого общественного проекта требует его научно-методического и прикладного обеспечения. В этом плане в ЗКГУ на регулярной основе проводятся научно-методические конференции различного уровня, «круглые столы», семинары. Составная часть данной работы – подготовка монографий и научно-методических статей. Так, к сегодняшнему дню по данной тематике опубликовано более 90 научно-методических статей и более 10 монографий.

На плановой основе организуются научные и научно-познавательные экспедиции. В рамках проекта «Туған жер» университетом за прошедший период организованы археологическая, географическая и краеведческие экспедиции. Важной частью научного обеспечения программы являются научно-прикладные проекты. В ЗКГУ рассмат­риваются возможности реа­лизации грантовых научных проектов и социальных исследований. Инсти­тутом «Рухани жаңғыру» реа­лизован социально-исследовательский проект «Мониторинг состояния меж­этнических отношений в Западно-Казахстанской области». Начата работа по научному грантовому проекту, финансируемому Минис­терством образования и науки «Әдеби өлкетану: рухани жаңғыру (Орал өңірі ақын-жазушыларының шығармашылық мұрасы. XX–XXI ғ. басы)». Этот проект выполняется по приоритетному направлению развития наук «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование ХХІ века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук).

Молодые ученые университета приняли участие в республиканс­ком межвузовском конкурсе научно-исследовательских проектов, по итогам которого ими были завоеваны 4 призовых места по разным направлениям. Разрабатываются проекты по организации социологических исследований по вопросам казахстанской идентичности, ценностям общенациональной пат­риотической идеи «Мәңгілік Ел».

Для успешного восприятия молодым поколением положений прог­раммной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и концепции по ее реализации необходимо научно обоснованное использование учебно-образовательного процесса. С этой целью у нас начали разрабатываться специальные образовательные прог­раммы. Так, с 2017/18 учебного года в каталог дисциплин включаются 3 элективных курса: «Философские и нацио­нальные основы общественного сознания», «Изучение гео­графии родной земли», «История казахского письма».

Образовательно-просветительс­кой деятельности по реализации основных положении программы «Рухани жаңғыру» в значительной мере способствует проект «Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке». Известно, что 18 из них уже подготовлены и распространены по научно-образовательным учреждениям республики. В достаточном количестве они получены и нашим университетом. Сейчас идет активная работа по презентации данных учебников и ознакомлению с ними профессорско-преподавательского состава, магистрантов и студентов. Разработаны мероприятия по их эффективному внедрению в учебный процесс.

В модернизации общественного сознания важным направлением стало развитие сферы языковой культуры. Не случайно Главой государства выделен отдельно проект по внедрению латинской графики для казахского языка. В вузе ведется комплексная просветительская и научно-методическая работа, прошел ряд конференций, заседаний «круглых столов», семинаров, встреч, разработаны меры по медиаобеспечению данной темы.

Среди приоритетных направлений деятельности – пропаганда и распространение в среде студенческой молодежи духовных ценностей. На это направлен комплекс мер научного, познавательного и воспитательного характера: в частности, интеллектуальные и творческие конкурсы, дебатные турниры, литературные смотры и вечера, встречи с известными личностями, тематические выставки, значительно активизировалась работа студенческих клубов.

В соответствии с проектом «Современная казахстанская культура в глобальном мире» университетом ведется работа по ознакомлению с достижениями отечественной культуры и ее популяризации в вузах-партнерах ближнего и дальнего зарубежья – в России, Польше, Латвии и других странах.

Оценка эффективности деятельности по социальным проектам предусматривает регулярный их мониторинг. Глава государства обозначил ключевые качества, определяющие облик современного гражданина Казахстана: конкурентоспособность, прагматизм, национальная идентичность, культ знания, ориентация на эволюционное развитие, открытость сознания. Формирование этих качеств у казахстанцев, на наш взгляд, должно целенаправленно осуществляться, начиная с раннего этапа социализации. Чтобы выявить характер отношений студентов нашего вуза к данным качествам, ведется соответствующий мониторинг.

Полученные показатели говорят о положительном восприятии вышеотмеченных качеств личности и их значимости нашими студентами.

Тем не менее необходимо и дальше расширять просветительскую и воспитательную работу среди студенческой молодежи университета с углублением ее содержания в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». В этом направлении профессорско-преподавательский коллектив нашего вуза, имеющего 85-летнюю историю, намерен и дальше вести научно-социальные исследования по проб­лемам, отмеченным в программе. Будет продолжена практика проведения научно-практических семинаров для учителей города и области, организовано должное научное обеспечение мероприятий по внедрению алфавита на основе латинской графики. Предстоит наполнить новым содержанием работу по исследованию истории и археологии региона, расширить сферу деятельности географичес­ких и историко-краеведческих экспедиций в рамках программы «Туған жер», проводить системную работу по мониторингу межэтнических, межконфессиональных отношений, предупреждению экстремизма, востребованности и трудоустройству выпускников вуза.

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