Продлен прием представлений на соискание грантов и премий в области СМИ

В Казахстане продлен срок приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Главы государства в области СМИ, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Прием документов начался 6 мая
, его окончание было запланировано на 6 июня. Теперь подать документы можно до 11 июня.
Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.
Творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами.
Каждое СМИ, профессиональный союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов.
Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творческих коллективов на получение Благодарности.
С правилами подачи представлений можно ознакомиться здесь
.