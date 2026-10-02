Продлен прием заявок на юбилейные премии «Тұмар» и «Үркер»

Культура и общество

Участниками могут стать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прием заявок на юбилейные национальные премии «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards продлили до 6 октября включительно. Заявки принимаются на официальном сайте премии QMA.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно.

Номинации премии:

Телевизионная журналистика:

• Лучший телеведущий
• Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)
• Лучший телесериал
• Лучшая информационно-аналитическая программа
• Лучший документальный проект
• Лучший проект в сфере общественной ответственности («Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан»)

Печатная, интернет- и радиожурналистика:

• Лучший журналист года
• Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)
• Лучший аналитический материал
• Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)
• Лучший радиопроект

Будущее журналистики:

• Лучший проект в сфере искусственного интеллекта

Отдельное внимание в 2026 году уделено новым технологиям и будущему журналистики. Впервые введена номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы.

Оценку конкурсных работ осуществит независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.

В 2026 году, в честь 10-летия национальных премий, «Тұмар» и «Үркер» впервые проходят под эгидой Qazaqstan Media Awards. За годы проведения премии стали важной частью медиасферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и медиапроекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.

#премии #заявки #Тұмар #ҮРКЕР

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