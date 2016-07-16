Продлена задержка авиарейсов из Казахстана в Турцию
Вице-министр МИР РК Берик Камалиев рассказал, что предварительно рейсы задержаны до 19.00 сегодняшнего дня, сообщает Kazpravda.kz.
"Мы ведем консультации с МИД, пока предварительно мы дали задержку до 19:00. В 16:00 мы дополнительно проинформируем по сложившейся ситуации. На данный момент нами проводится соответствующая работа, уже получены консультации Министерства иностранных дел РК. Все аэропорты получили указания для создания необходимых условий для пассажиров. Также нами проводится работа с туристическими операторами и агентствами", – рассказал вице-министр.
Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации МИР РК в связи с ситуацией в Турции отменил 13 регулярных авиарейсов в эту страну из аэропортов Астаны, Алматы, Актау, Караганды и Уральска, из которых 9 отечественных и 4 турецких авиакомпаний.
Общее количество людей, ожидающих вылет в Турцию, составляет около 2 300 человек, а в Казахстан – 2 500.
В МИР РК открыт телефон горячей линии Комитета гражданской авиации 75-48-10, 75-48-06. Телефоны департамента индустрии туризма: 8 7172 754304 , 8 7172 754434