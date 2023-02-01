Продление сроков аренды земель под бизнес необоснованно затягивали в Актобе

Недвижимость
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Департамент Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Актюбинской области выявил необоснованное затягивание рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото из открытых источников

Так, в отдел земельных отношений Актобе с ноября 2022 года по настоящее время от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков, но их рассмотрение необоснованно затягивалось.

«Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка. Таким образом, отдел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса.

Антикоррупционная служба по Актюбинской области внесла рекомендации по устранению административных барьеров акимату. После чего продление аренды земельных участков для обратившихся предпринимателей было одобрено», – отметили в Антикоре.

 

 

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