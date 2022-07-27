Продление учебного года в школах прокомментировали в Минздраве РК

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала решение о продлении учебного года в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Продление или сокращение учебного года в первую очередь направлено на то, чтобы предупредить передачу ОРВИ, потому что в сезон ОРВИ в 70% болеют дети. Соответственно, май – это уже не сезон ОРВИ, это межсезонье. Поэтому продление на неделю эпидемиологического значения для нас не имеет. Это больше связано с организацией учебного процесса», – сообщила Айжан Есмагамбетова.

Напомним, что ранее Министерство просвещения заявило о решении продлить учебный год в Казахстане на пять дней - с 25 до 31 мая.