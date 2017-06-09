Кадровые назначения
Продлены на 5 лет полномочия акима ВКО Даниала Ахметова – СМИ
Полномочия Даниала Ахметова в качестве акима Восточно-Казахстанской области продлены на 5 лет, сообщает YK-news.kz.

"15 июня Даниалу Ахметову исполнится 63 года, после чего он может официально уйти на заслуженный отдых. Однако покидать пост акима чиновник не намерен. Указом Президента РК полномочия Даниала Ахметова продлены на пять лет. Таким образом, занимать должность главы региона он сможет вплоть до июня 2022 года", – пишет издание. 

Напомним, Даниал Ахметов на пост акима ВКО был назначен 11 ноября 2014 года. Активу области его представил Премьер-министр.

Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель". С января 1993 по декабрь 1997 года был главой администрации, акимом Павлодарской области. С декабря 1997 по октябрь 1999 года работал акимом Северо-Казахстанской области. С октября 1999 по декабрь 2000 года был заместителем Премьер-министра РК. С декабря 2000 года первым заместителем Премьер-министра Казахстана. С ноября 2001 года – аким Павлодарской области. С 13 июня 2003 года – Премьер-министр РК, член Совета безопасности РК. С 10 января 2007 по 17 июня 2009 – министр обороны РК.

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