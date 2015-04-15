Продолжается аккредитация

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Жулдыз АЙТЖАНОВА
Среди аккредитованных: 25 наблюдателей от миссии СНГ, 5 – от миссии БДИПЧ/ОБСЕ, 4 – от Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 3 – от Пар­ламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА)­, а также 3 наблюдателя от Китайской Народной Респуб­лики, 2 – от Республики Молдова и по одному – от Республики Хорватии и Королевства Бельгия.
Таким образом, по состоянию на 14 апреля 2015 года Центризбиркомом аккредитованы 496 наблюдателей трех миссий международных организаций (БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ и ШОС), двух международных организаций (Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств) и 33 иностранных государств.
Кроме того, Министерством иностранных дел Республики Казахстан аккредитованы 134 представителя иностранных средств массовой информации от 31 государства.
Всего на данный момент аккредитованы 630 наблюдателей иностранных государств, международных организаций и представителей иностранных СМИ.
– Нам предстоит аккредитовать еще основную массу краткосрочных наблюдателей из иностранных государств, которые должны прибыть уже на следующей неделе, – отметила член Центральной избирательной комиссии РК Татьяна Охлопкова. – У нас на заседаниях постоянно присутствует представитель Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами, наблюдатели от каждой политической партии, общественных объединений и некоммерческих организаций. Для этого необходимо всего лишь удостоверение направляющей стороны, где указаны фамилия, имя и отчество наблюдателя, с печатью этой организации.
Представители СМИ также имеют право получить удостоверение наблюдателей. Они могут наблюдать за выборами и в период избирательных кампаний, и в день выборов. Полномочия международных и отечественных наблюдателей практически одинаковы.

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