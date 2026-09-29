Продолжается системная работа

Как сообщила пресс-служба Правительства, на минувшей неделе в Жамбылской области запущен завод по глубокой переработке кукурузы, строительство которого началось в апреле 2025 года. На первом этапе мощность переработки сырья составит 500 тыс. тонн в год с перспективой увеличения до 3 млн тонн. Продукция предприятия ориентирована на пищевую, фармацевтическую и биотехнологическую отрасли.

Первая очередь автоматизированного сортировочного комплекса мощностью до 150 тыс. тонн ТБО в год введена в эксплуатацию в Павлодаре. Сумма инвестиций составила 5 млрд тенге. Предприятие позволит извлекать до трети полезных фракций (пластик, бумага, картон, стекло, металл, алюминиевые банки), а также перерабатывать до 60 тыс. тонн органических отходов в год методом компостирования.

В республике на прошлой неделе продолжилась модернизация вокзальной инфраструктуры. В частности, в области Улытау после реконструкции открылись четыре железнодорожных вокзала в городах Жезказгане и Каражале, в Жанааркинском районе и на станции Кызылжар. Площадь вокзала в Жезказгане была увеличена до 2,5 тыс. квадратных метров при ежесуточной пропускной способности до двух тысяч человек.

Реконструированный железнодорожный вокзал открылся в городе Атбасаре Акмолинской области. На месте демонтированного старого здания возведен новый комплекс. Площадь объекта увеличилась с 661 до 823 кв. м. Новый транспортный объект рассчитан на среднесуточный пассажиропоток около 310 человек.

В рамках расширения географии полетов в Казахстане на минувшей неделе запущены регулярные рейсы по новому маршруту Алматы – Чунцин (Китай). Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа Airbus 320neo.

Что касается создания инфраструктуры для занятия спортом, новый спортивный модуль площадью свыше 850 кв. м открылся в селе Калжыр Маркакольского района Восточно-Казахстанской области. Объект предназначен для регулярных занятий детей физической культурой под руководством тренеров-преподавателей.

Также на минувшей неделе продолжились мероприятия по развитию в респуб­лике инфраструктуры по противодействию ЧС. В частности, в селе Аккемер Мугалжарского района Актюбинской области на днях был открыт пожарный пост. Новый объект укомплектован техникой, средствами связи и обмундированием для круглосуточного дежурства.

Пост обеспечит безопасность жителей трех населенных пунктов и позволит оперативно реагировать на ЧС.