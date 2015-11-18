​Продолжат финансирование

На прошедшей в Кызылорде встрече акима области Крымбека Кушербаева и председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева состоялась церемония передачи в коммунальную собственность региона построенных атомщиками в уранодобывающих населенных пунктах Приаралья 6 социальных объектов. В частности, на баланс акимата области перешли детский сад, Дом культуры, спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница, еще 2 объекта – медицинский комплекс и энергоснабжающая компания – сменят форму собственности до конца текущего года.

Как отметил на встрече Аскар Жумагалиев, передача непрофильных активов и объектов проводится по поручению Главы государства для повышения эффективности их деятельности и улучшения экономических показателей компании. И если непрофильные коммерческие активы будут реализованы по рыночным принципам, то социальные объекты в рамках ранее подписанного с акиматом меморандума о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона на 2015–2016 годы «Казатомпром» безвозмездно передает в ведение местных исполнительных органов.

– Вместе с этим мы взяли на себя обязательства по их содержанию в 2015–2016 годах. Все рабочие места в дочерних компаниях будут сохранены, – подчеркнул председатель правления АО «НАК «Казатомпром», выразив признательность руководству области за поддержку инициатив компании и социальное обеспечение семей рабочих.

Еще одним важным вопросом повестки встречи стала передислокация дочерних предприятий на территорию Приаралья. Как выяснилось, и в этом направлении уже наблюдаются подвижки: головные офисы трех уранодобывающих предприятий переехали ближе к разрабатываемым месторождениям, в Кызылорду.

– От имени кызылординцев выражаю искреннюю признательность за исполнение обязательств по меморандуму и финансирование развития области, – сказал Крымбек Кушербаев, отметив образцовую работу атомщиков в решении социальных вопросов населения уранодобывающих поселков.

Высоко оценив реализацию программы социальной ответственности бизнеса компании, особую благодарность выразил аким области руководству национальной атомной компании и за передислокацию центральных офисов дочерних предприятий.

– Переезд компаний в регион, несомненно, даст дополнительный импульс для развития, расширения налоговой базы и создаст дополнительные рабочие места для жителей области, – подчеркнул Крымбек Елеуович.

По данным пресс-службы областного акимата, в 2015 году АО «НАК «Казатомпром» выделил на социально-экономическое развитие Кызылординской области в общей сложности 800 млн тенге. Аналогичную сумму планируют атомщики предоставить региону и в 2016 году.