​Продолжат финансирование

Юрий ЛИ, Кызылординская область

На прошедшей в Кызылорде встрече акима области Крымбека Кушербаева и председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева состоялась церемония передачи в коммунальную собственность региона построенных атомщиками в уранодобывающих населенных пунктах Приаралья 6 социальных объектов. В частности, на баланс акимата области перешли детский сад, Дом культуры, спортивно-оздоровительный комплекс и гостиница, еще 2 объекта – медицинский комплекс и энергоснабжающая компания – сменят форму собственности до конца текущего года.
Как отметил на встрече Аскар Жумагалиев, передача непрофильных активов и объектов проводится по поручению Главы государства для повышения эффективности их деятельности и улучшения экономических показателей компании. И если непрофильные коммерческие активы будут реализованы по рыночным принципам, то социальные объекты в рамках ранее подписанного с акиматом меморандума о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона на 2015–2016 годы «Казатомпром» безвозмездно передает в ведение местных исполнительных органов.
– Вместе с этим мы взяли на себя обязательства по их содержанию в 2015–2016 годах. Все рабочие места в дочерних компаниях будут сохранены, – подчеркнул председатель правления АО «НАК «Казатомпром», выразив признательность руководству области за поддержку инициатив компании и социальное обеспечение семей рабочих.
Еще одним важным вопросом повестки встречи стала передислокация дочерних предприятий на территорию Приаралья. Как выяснилось, и в этом направлении уже наблюдаются подвижки: головные офисы трех уранодобывающих предприятий переехали ближе к разрабатываемым месторождениям, в Кызылорду.
– От имени кызылординцев выражаю искреннюю признательность за исполнение обязательств по меморандуму и финансирование развития области, – сказал Крымбек Кушербаев, отметив образцовую работу атомщиков в решении социальных вопросов населения уранодобывающих поселков.
Высоко оценив реализацию программы социальной ответственности бизнеса компании, особую благодарность выразил аким области руководству национальной атомной компании и за передислокацию центральных офисов дочерних предприятий.
– Переезд компаний в регион, несомненно, даст дополнительный импульс для развития, расширения налоговой базы и создаст дополнительные рабочие места для жителей области, – подчеркнул Крымбек Елеуович.
По данным пресс-службы областного акимата, в 2015 году АО «НАК «Казатомпром» выделил на социально-экономическое развитие Кызылординской области в общей сложности 800 млн тенге. Аналогичную сумму планируют атомщики предоставить региону и в 2016 году.

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Аль-Фараби и геометрия будущего
Определены новые подходы
В Приаралье газифицировано еще одно село
Завершить уборку в срок
Борьба за жизнь
Поединки без границ
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
Правительство Казахстана утвердило План развития гидроэнергетической отрасли
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Симфония родных просторов
После отпуска тоже есть жизнь
Чтобы лето было счастливым
Феномен или легенда?
Когда кость превращается в холст...
Ошибки – это часть обучения
Импрессионисты кочевого мира
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]