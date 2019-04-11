​Продолжать системную работу

На заседании были рассмот­рены вопросы социально-экономического развития страны и обеспечения экологической безопасности.

Открывая заседание, ­Нурсултан Назарбаев отметил, что произошедшие политические события вызвали большой интерес мировой общественности.

– Я хочу выразить признательность мудрости и единству казахстанцев, особенно проявившихся в этот поворотный момент нашей истории. Все эти дни в мой адрес приходит огромное количество писем, телеграмм от государственных и общественных деятелей, производственных коллективов нашей страны, поступает множество телефонных звонков от глав зарубежных государств и международных организаций с выражением поддержки и одоб­рения, – сказал Елбасы.

Первый Президент Казах­стана заверил, что государство будет и дальше сохранять выработанный курс, направленный на процветание и устойчивое развитие страны.

– Достойно пройдя через все испытания, мы построили успешную страну, которую знают и уважают во всем мире. Меня, как основателя современного Казахстана, волнует будущее нашего государства и благополучие граждан. Все мои поступки и действия продиктованы именно этим, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Председатель Совета безопас­ности отметил важность дальнейшей реализации стратегических программ в интересах народа Казахстана.

– Системное выполнение прог­рамм является ключевым условием нашего развития. Мы должны продолжить работу по обеспечению людей жильем, работой, качественным медицинским обслуживанием и образованием, а также поддержке нуждающихся. Все это – инвестиции в светлое будущее, – сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодня страна обладает хорошими возможностями для дальнейшего роста экономики и преодоления глобальных вызовов.

В ходе совещания были также заслушаны доклады первого заместителя Премьер-министра – министра финансов Алихана Смаилова и министра энергетики Каната Бозумбаева.

Комментируя выступления ­докладчиков, Елбасы указал на необходимость обеспечения надлежащего контроля экологичес­кой обстановки в регионах и пресечения нарушений норм законодательства в данной сфере. ­Нурсултан ­Назарбаев отметил, что эти меры направлены в первую очередь на повышение качества жизни населения.

По итогам заседания Правительству, акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента даны конкретные поручения, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.