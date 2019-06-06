Продолжая сотрудничество

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Влада Седова

В ходе беседы Аскар Шакиров отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с организацией, прежде всего в рамках совместных проектов. В качестве приоритетных направлений были выделены вопросы защиты детей от дискриминации, мониторинг соблюдения их прав в институциональных учреждениях и в миграционных процессах. По итогам реализации отдельных проектов, в частности по предотвращению насилия в отношении детей, казахстанский опыт рекомендован для использования в других странах.

Новый представитель ЮНИСЕФ выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, рассказав о разработке соответствующего документа для его заключения с Правительством Казахстана, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

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