​Продолжая сотрудничество

На встрече были обсуждены воп­росы сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в сфере цифровизации, внедрения новых технологий в экономику Казахстана в рамках Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

Следует отметить, что на сегодня «Шеврон» – пятая в мире интегрированная энергетичес­кая компания и лидирующий частный производитель нефти, работающий в Каспийском регио­не. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, нефтехимией, производством электроэнергии, ведет разработки в области геотермальной энергии и биотоплива.

В Казахстане «Шеврон» участвует в ТОО «Тенгизшевройл», Карачаганакском проекте и Каспийском трубопроводном консорциуме.