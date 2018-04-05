Продолжая сотрудничество
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Глеб Малых
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества, реализации инвестиционных проектов в сфере цифровизации, внедрения новых технологий в экономику Казахстана в рамках Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».
Следует отметить, что на сегодня «Шеврон» – пятая в мире интегрированная энергетическая компания и лидирующий частный производитель нефти, работающий в Каспийском регионе. Компания занимается добычей и переработкой нефти и газа, нефтехимией, производством электроэнергии, ведет разработки в области геотермальной энергии и биотоплива.
В Казахстане «Шеврон» участвует в ТОО «Тенгизшевройл», Карачаганакском проекте и Каспийском трубопроводном консорциуме.