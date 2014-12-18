«Театр уж полон. Ложи блещут. Партер и кресла – все кипит!» – впору воскликнуть словами великого Пушкина. Замечательный концерт как триумф оперного искусства стал для зрителей великолепным зрелищем. Алматинцы и гости мегаполиса получили редкую возможность ознакомиться с творчеством артистов высочайшего уровня. Олег Кулько (тенор), Петр Мигунов (бас), Анна Нечаева (сопрано) и Светлана Шилова (меццо-сопрано) исполняли сольные вокальные арии, народные песни и попурри на известные мотивы под аккомпанемент оркестра непревзойденного Марата Бисенгалиева. За дирижерским пультом зрители увидели заслуженного артиста РФ Игоря Разумовского, главного дирижера театра «Кремлевский балет» под руководством А. Лиепы. Концерт, в котором прозвучали известные и любимые произведения великих композиторов П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, В. Моцарта, Дж. Пуччини, «пролетел» на одном дыхании. На последних аккордах инструментального произведения Л. Андерсона «Пустячок» оркестранты поднялись с мест и запели. Цветам и аплодисментам не было конца.
– Этим концертом в рамках межгосударственной программы торжественно закрывается Год «Алматы – культурная столица Содружества-2014», – сказала заместитель руководителя управления культуры города Рузанна Бектурсынова, – в рамках программы состоялись 32 тематических культурных мероприятия, уже ставших брендом. Это литературный форум, международный театральный фестиваль, ежегодный парад оркестров, выставки, библиотечные конференции, встречи. Они дали импульс дальнейшему культурному развитию города и взаимодействию наших стран. Звезды, которых мы приглашали, всегда с добросердечием откликались и приезжали на выступления. Для Алматы – это большая честь и заслуга – быть достойной культурной столицей СНГ.
Как рассказал в интервью Олег Кулько, с оркестром Марата Бисенгалиева он выступает впервые. Тем приятнее было репетировать и выступать с «довольно гибкими профессиональными музыкантами и просто хорошими ребятами». В Алматы и Астане известный тенор уже давал концерты, поэтому с душевным казахстанским зрителем знаком не понаслышке. В этот раз он исполнил веселую песенку Герцога из оперы «Риголетто» Дж. Верди и арию Германа из оперы «Пиковая дама» Чайковского. «Людям нужно то, что знакомо и красиво, – считает он, – очень часто слушатели приходят подготовленные. Знаете, такие места, как оперный театр в Милане «Ла Скала», «намолены» искусством, музыкой, которые никогда не исчезнут, они вечны».
Коллега артиста Петр Мигунов считает, что благодаря проекту ему посчастливилось побывать в красивом городе с видом на горы. Артист поет на всех европейских языках: партии от самых низких до самых высоких позволяют ему показать все краски образа и голоса. «Я признателен замечательным педагогам, под чьим руководством рос и зрел, – говорит он, – у меня была сильная школа в Петербурге. Я учился у одного из лучших басов современности – народного артиста СССР Николая Охотникова. Вы спрашиваете, в чем сложность нашей профессии? Ничего не приходит само собой. Нужно упорство, много репетиций и помощников: балетмейстеров, режиссеров, сценографов, костюмеров. Когда много думаешь, мысль превращается в образ. Что касается голоса… Наш инструмент – это наш организм. Не всегда артист хорошо переносит перелеты, смену временных поясов, погоду. А твой голос, будь то скрипка, виолончель или контрабас, всегда должен быть настроен. И лучшее средство для снятия напряжения – сон». Артист рассказал, что никогда не работает на Новый год. Семейный праздник предпочитает проводить дома, в кругу родных.
Дирижер Игорь Разумовский в Алматы не впервые: в мае нынешнего года приезжал с концертом грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. С Маратом Бисенгалиевым встречались и работали в Москве. Маэстро привез свой оркестр профессионалов с большой буквы. «Это счастье, что у вас есть такие подвижники, как Марат Бисенгалиев. Им нужно всячески помогать». На мой вопрос «театр до сих пор начинается с вешалки?» Разумовский ответил: «Для публики – конечно. Для артистов – это работа, которая, несмотря на то что ее много и ты на все сто выкладываешься, доставляет огромное удовольствие. Поэтому театр начинается с работы и творчества. Мы даем публике все – от мюзикла и джаза до классики. Современному слушателю нужно интересно, доходчивым языком рассказывать самую сложную музыку. Вот такая последовательная просветительская работа».
…Театральные огни погасли, но яркое, незабываемое впечатление от концерта осталось. До новых встреч, театр!