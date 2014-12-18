Продолжая традиции Глинки Свежий выпуск 699 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

«Театр уж полон. Ложи блещут. Партер и кресла – все кипит!» – впору воскликнуть словами великого Пушкина. Замечательный концерт как триумф оперного искусства стал для зрителей великолепным зрелищем. Алматинцы и гости мегаполиса получили редкую возможность ознакомиться с творчеством артистов высочайшего уровня. Олег Кулько (тенор), Петр Мигунов (бас), Анна Нечаева (сопрано) и Светлана Шилова (меццо-сопрано) исполняли сольные вокальные арии, народные песни и попурри на известные мотивы под аккомпанемент оркестра непревзойденного Марата Бисенгалиева. За дирижерским пультом зрители увидели заслуженного артиста РФ Игоря Разумовского, главного дирижера теат­ра «Кремлевский балет» под руководством А. Лиепы. Концерт, в котором прозвучали известные и любимые произведения великих композиторов П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, В. Моцарта, Дж. Пуччини, «пролетел» на одном дыхании. На последних аккордах инструментального произведения Л. Андерсона «Пустячок» оркестранты поднялись с мест и запели. Цветам и аплодисментам не было конца.

– Этим концертом в рамках межгосударственной программы торжественно закрывается Год «Алматы – культурная столица Содружества-2014», – сказала заместитель руководителя управления культуры города Рузанна Бектурсынова, – в рамках программы состоялись 32 тематических культурных мероприятия, уже ставших брендом. Это литературный форум, международный театральный фестиваль, ежегодный парад оркест­ров, выставки, библиотечные конференции, встречи. Они дали импульс дальнейшему культурному развитию города и взаимодействию наших стран. Звезды, которых мы приглашали, всегда с добросердечием откликались и приезжали на выступления. Для Алматы – это большая честь и заслуга – быть достойной культурной столицей СНГ.

Как рассказал в интервью Олег Кулько, с оркестром Марата Бисенгалиева он выступает впервые. Тем приятнее было репетировать и выступать с «довольно гибкими профессиональными музыкантами и просто хорошими ребятами». В Алматы и Астане известный тенор уже давал концерты, поэтому с душевным казахстанским зрителем знаком не понас­лышке. В этот раз он исполнил веселую песенку Герцога из оперы «Риголетто» Дж. Верди и арию Германа из оперы «Пиковая дама» Чайковского. «Людям нужно то, что знакомо и красиво, – считает он, – очень час­то слушатели приходят подготовленные. Знаете, такие места, как оперный театр в Милане «Ла Скала», «намолены» искусством, музыкой, которые никогда не исчезнут, они вечны».

Коллега артиста Петр Мигунов считает, что благодаря проекту ему посчастливилось побывать в красивом городе с видом на горы. Артист поет на всех европейских языках: партии от самых низких до самых высоких позволяют ему показать все краски образа и голоса. «Я признателен замечательным педагогам, под чьим руководством рос и зрел, – говорит он, – у меня была сильная школа в Петербурге. Я учился у одного из лучших басов современности – народного артиста СССР Николая Охотникова. Вы спрашиваете, в чем сложность нашей профессии? Ничего не приходит само собой. Нужно упорство, много репетиций и помощников: балетмейс­теров, режиссеров, сценографов, кос­тюмеров. Когда много думаешь, мысль превращается в образ. Что касается голоса… Наш инструмент – это наш организм. Не всегда артист хорошо переносит перелеты, смену временных поясов, погоду. А твой голос, будь то скрипка, виолончель или контрабас, всегда должен быть наст­роен. И лучшее средство для снятия напряжения – сон». Артист рассказал, что никогда не работает на Новый год. Семейный праздник предпочитает проводить дома, в кругу родных.

Дирижер Игорь Разумовский в Алматы не впервые: в мае нынешнего года приезжал с концертом грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. С Маратом Бисенгалиевым встречались и работали в Москве. Маэстро привез свой оркестр профессио­налов с большой буквы. «Это счастье, что у вас есть такие подвижники, как Марат Бисенгалиев. Им нужно всячески помогать». На мой вопрос «театр до сих пор начинается с вешалки?» Разумовский ответил: «Для публики – конечно. Для артистов – это работа, которая, несмотря на то что ее много и ты на все сто выкладываешься, доставляет огромное удовольствие. Поэтому театр начинается с работы и творчества. Мы даем публике все – от мюзикла и джаза до классики. Современному слушателю нужно интересно, доходчивым языком рассказывать самую сложную музыку. Вот такая пос­ледовательная просветительская работа».

…Театральные огни погасли, но яркое, незабываемое впечатление от концерта осталось. До новых встреч, театр!



