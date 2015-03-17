Продолжая традиции предков Свежий выпуск 693 Людмила КОРИНА, Уральск

Как рассказывают аксакалы, Көрiсу айт – время, когда люди радуются теплу и солнцу, желают друг другу добра и изобилия, прощают обиды, справлялся даже в советские времена, хотя Наурыз был под запретом.

Весенний новый год стал основной темой айтыса, в котором приняли участие импровизаторы и акыны Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Один из самых больших в городе зрительных залов, расположенный в молодежном творческом центре, был переполнен, а на сцене шло захватывающее состязание в умении сочетать исполнительское искусство с виртуозным владением домброй и искрометным юмором. Каждый дуэт награждался настоящими овациями. И хотя первые места не присуждались, накал творческого соревнования не ослабевал от начала и до самого завершения великолепного концерта, в котором главным героем стала народная музыка в органичном соединении с поэтикой казахской речи.

На подведении итогов говорилось о том, что у нестареющего айтыса большое будущее. Поскольку этот своеобразный фольклорный жанр передается из поколения в поколение, а молодежь бережет и чтит музыкальные национальные традиции своего народа.



