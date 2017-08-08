Продолжение "Простоквашино" и "Попугая Кеши" создаст "Союзмультфильм" в этом году

Киностудия "Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимации. Среди новых проектов будет и продолжение мультфильмов "Простоквашино" и "Попугай Кеша", сообщает ТАСС
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"На этот год у нас план порядка 100 минут короткометражного кино. Большая часть проектов – новые, однако в планах снять продолжение сериалов, основанных на уже знакомых персонажах. Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве "Простоквашино", начинаем разработку сериала "Попугай Кеша", – рассказал сегодня журналистам в Великом Новгороде директор студии Борис Машковцев.
По его словам, всего будет запущено семь анимационных сериалов. Часть из них завершится в следующем году, часть завершится через год.
"Это связано с тем, что студия находится в стадии взрывного роста, с тем, что студия обрела новую площадку, "Союзмультфильм" практически с нуля начнет привлекать специалистов и восстанавливать конвейер по производству мультфильмов, который был утрачен. Мы хотим вернуться к классической форме, когда студия являлась мощной производственной базой", – пояснил Машковцев.