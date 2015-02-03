Продолжение следует... Свежий выпуск 588 Юрий МАКАРОВ

Напомним, что задел в Татрах наши спортсмены создали неплохой, выиграв три золотые и четыре серебряные медали. У земляков есть все предпосылки для того, чтобы в Гранаде существенно пополнить копилку наград. Особые надежды – на представителей фристайла Юлию Галышеву, Дарью Рыбалову, Дмитрия Рейхерда, Павла Колмакова, фигуриста Абзала Ракымгалиева, хоккеистов и хоккеисток Казахстана...

К слову, именно хоккеисты первыми и ринулись в бой. Вчера вечером мужская сборная Казахстана проводила стартовый матч в предварительной группе «С» против команды Японии, а 7 февраля сразится со студентами США. Главный тренер нашей дружины Сергей Старыгин пригласил в состав команды вратарей Максима Грязнова, Сергея Кудрявцева и Михаила Смольникова, защитников Владимира Гребенщикова, Алексея Ишмаметьева, Данияра Ахметова, Александра Куршука, Илью Гулякова, Виктора Ивашина, Илью Горожанинова, нападающих Юлиана Поповича, Вячеслава Федосенко, Илью Ковзалова, Нурсултана Бельгибаева, Алексея Анциферова, Даулета Кенбаева, Михаила Качулина, Александра Вологодского, Германа Нестерова, Рената Сафина, Павла Зятькова и Владислава Елакова.