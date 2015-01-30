Продолжение – в Гранаде 670 Юрий ЛИФИНЦЕВ

По ходу соревнований казахстанская студенческая сборная выиграла третью медаль. Вновь отличилась лыжница Анастасия Слонова, которая в первый день универсиады поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в спринте.

На этот раз студентка Казахской академии спорта и туризма стала обладательницей серебряной медали в гонке на 5 км классическим стилем. Она уступила лишь 18,1 секунды россиянке Анне Кистановой. К слову, третий результат показала еще одна представительница России – Лилия Васильева.

В десятку сильнейших на этой дистанции пробились еще две казахстанские спортсменки – Анна Стоян (6-е место) и Виктория Ланчукова (9-е). Достойные результаты показали Ольга Мандрика, Татьяна Осипова, Марина Матросова. Такое кучное попадание наших лыжниц в двадцатку сильнейших (среди 64 участниц гонки) настраивало на оптимистический прогноз перед вчерашней женской эстафетой 3 х 5 км.

В мужской лыжной гонке на 10 км классическим стилем лучшими в нашей команде были Евгений Величко (6-е мес­то) и Александр Малышев (13-е). Вчера и мужчины бежали эстафету (3 х 7,5 км). В биатлонной гонке преследования среди женщин на 10 км Анна Кистанова (Казахстан) едва не дотянула до «бронзы», показав четвертый результат.

Итак, первая часть студенческих игр подходит к концу, но уже с 3 февраля в испанской Гранаде последует продолжение. Здесь будут разыграны медали по оставшимся видам спорта – горным лыжам, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой, шорт-треку и сноуборду.

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой в основном состоит из игроков алматинской команды «Айсулу». Главный тренер Александр Мальцев пригласил в студенческую дружину РК вратарей Татьяну Можаеву и Айжан Раушанову, защитниц Дарию Молдабай, Асем Тулеубаеву, Галию Нургалиеву, Софию Кузнецову, Ажар Хамимулдинову, Айю Калиулла, Светлану Нурмухамбетову, нападающих Арай Шегебаеву, Зарину Тухтиеву, Меруерт Рыспек, Салтанат Урпекбаеву, Карину Фельзинк, Надежду Филимонову, Татьяну Лихаус, Ляззат Мынжасарову, Алену Фукс, Мадину Турсунову, Пернеш Ашимову, Айду Олжабаеву и Эльвиру Рамазанову.

Первый матч группового этапа универсиады наши девчата проведут 4 февраля с канадками, а мужская студенческая сборная Казахстана стартует 3 февраля. В этот день их соперниками будут хоккеисты Японии.



