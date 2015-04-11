Продолжить эстафету свершений

Атмосфера большого мероприятия, созвучная его тематике, была ощутима под сводами дворца еще задолго до открытия форума и, безус­ловно, отразила тот позитивный, решительный настрой, с которым участники, а это более 2 тыс. молодых людей из всех регионов страны, приехали в столицу. В их числе – активисты молодежного крыла "Жас Отан", молодые депутаты маслихатов, предприниматели, ученые, известные спортсмены и лидеры крупнейших молодежных организаций.Президент поделился мыслями с молодежью. Это был честный разговор.– Вы должны знать, как на самом деле устроен мир. Ни в одном университете этого не преподают. Вы первое поколение независимости, которое уже не знает советской системы экономики и того трудного старта, с которого началось наше развитие. Вы также первое поколение, которое живет в условиях глобального мира. Поэтому вам нужно предельно ясно понимать условия нашего роста, – подчеркнул Глава государства.В частности, как отметил ­Нурсултан Назарбаев некоторые задают вопрос: почему мы еще не живем как в Западной Европе или Арабских Эмиратах? Отвечая на него, Лидер нации сказал:– Не все так очевидно. Есть конкретные и простые факторы, которые кардинально влияют на нашу экономику. Это климат, это большие расстояния, это отсутствие выхода к морю, это историческое и культурное наследие. По сути, все эти годы мы движемся вперед вопреки многим объективным обстоятельствам. Об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить.Глава государства разделил свое выступление на тематические блоки. И первый из них был посвящен клима­ту и вхождению в ТОП-30 стран.Отмечалось, что сегодня по многим параметрам Казахстан уже входит в первую 30 развитых государств.– Фактически мы находимся в числе этих стран, в том числе по динамике развития экономики, ряду промышленных производств, сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению и другим аспектам. Теперь нам необходимо сравниться с ведущими экономиками мира по реальному уровню и качеству жизни населения. Для этого объем ВВП на каждого казахстанца должен превышать аналог развитых государств в 2 раза. Причинами этого отличия являются география и климат, – подчеркнул Нурсултан Абишевич.В частности, за крайне редким исключением богатые государства, входящие в ТОП-30 и ОЭСР, находятся в более благоприятном климате. Это страны Западной Европы, Австралия, США, Япония, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Арабские Эмираты. Настоящих морозных зим, таких как в Казахстане, там практически нет. Везде есть выход к морю или океану.– Экономическое процветание не любит холода и "предпочитает" теплый климат, – отметил Президент. – Эти страны экономят на энергии в 3 раза больше, чем мы. Для сравнения, среднегодовая температура Германии составляет 20 градусов тепла, Японии – плюс 16, США – плюс 15, Сингапура – плюс 27, Малайзии – плюс 28. А среднегодовая температура, скажем, в Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях всего около 2,5 градуса. А ведь это все наши ключевые промышленные центры, где производится большая часть казахстанских товаров. У нас энергозатратная экономика, потому что вокруг энергозатратная природа!Как сказал Глава государства, в теплых странах, входящих в ­ТОП-30, для того чтобы построить завод, достаточно оборудование накрыть ангаром. Некоторым и вовсе хватает поставить картонные стены и положить асфальт. В Казахстане необходимо строить капитальные здания, утеплять их качественным и, значит, дорогим материалом. Вся отечественная индустрия, все города, районы и аулы Казахстана отапливаются по 7 месяцев в году! Это огромная работа и особая ответственность, которая у нас была, есть и будет всегда. А ведь еще и людям необходимо платить так, чтобы все могли покупать себе теп­лую одежду, отапливать жилье и употреблять калорийную пищу.– Канадцев из южных регионов, которые едут трудиться на малонаселенный север страны, называют героями. У нас таких героев – 17 миллионов человек! Такова наша Родина. Здесь жили наши предки, здесь живем мы, и будут многие века жить наши дети. Поэтому нужно все это учитывать. Казахстан тратит значительную долю энергии на нейтрализацию холодного климата. У нас большие расстояния, по которым мы тянем дороги, линии электропередач. Наши издержки производства будут всегда выше, чем в теплых странах, – отметил Президент.По словам Нурсултана Назарбаева, климат и особенности природы повлияли и на психологию нашего народа. Тяга к единству, сверхвыживаемость и высокая степень адаптации к переменам в крови у казахстанцев. Вместе всегда теплее!– В то же время на нас влияет сезонное мышление, которое формировалось многие века. Тепло – люди трудились, холодно – прятались от стужи в дома. Сейчас, в рыночных условиях, мы себе такого не можем позволить – надо работать каждый день. Скидку никто нам делать не станет.Глава государства откровенно сказал: "Сегодня недостаточно работать упорно, надо работать еще и эффективно. Всего два века назад человеку было достаточно заработать 30 тысяч долларов, чтобы ему этого хватило на всю жизнь. Сейчас это невозможно. Современное общество крутится как белка в колесе. Пока локомотив экономики движется, кислород поступает, люди живут в мире и достатке. Как только развитие останавливается, конкуренты перекрывают воздух".– Раньше неэффективные государства могли существовать весьма долго. Сегодня не готовые к конкуренции экономики могут быть разрушены за считанные годы. История знает только две оценки – либо выиграл, либо проиграл. Поэтому государство создало для вас все условия для развития и даже больше. Очень важно хорошо учиться, выбирать свой карьерный путь, занимать свое место в обществе благодаря своим талантам и труду. Никто ни в одной самой развитой стране не придет к нам и не сделает нас благополучными, кроме нас самих. Именно поэтому мы создаем Общество Всеобщего Труда, выводим на первый план Человека Труда, – акцентировал Президент и перешел ко второму тематическому блоку своего выступления: иждивенчеству и инфантилизму.В условиях глобального рынка обостряется конкуренция. Если казахстанская продукция не продается, то и доходов не будет. Это правило действует для всех сфер – и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в бизнесе. Есть конкретные результаты – повышаются зарплаты и социальные пособия. Нет доходов – не будет и прибыли. Так построена современная экономика.– Если ученый из научного центра изобрел новый продукт, то он не может сразу требовать деньги. Сделать изделие – только полдела. Надо его запатентовать, затем продать, заплатить налоги и только потом получить деньги. Но у нас по старинке многие люди не успеют что-то сделать, а уже требуют повышения зарплаты, несоразмерную объему труда. Все это порождает социальный инфантилизм и иждивенчество. Это когда взрослые люди ведут себя как дети, надеются, что кто-то за них все решит и все им даст просто так. В условиях глобального рынка инфантилизму и легким деньгам места давно нет, – заявил Нурсултан Назарбаев.При этом Глава государства признал, что современная рыночная экономика далека от идеала. Это не волшебное лекарство от всех глобальных бед. В первую очередь она защищает интересы тех стран, где она впервые появилась. Более того, правила мирового рынка к разным странам применяются по-разному. Никакой идеальной свободной рыночной экономики не существует. Но есть рыночные регуляторы, которые каждая страна применяет в соответствии со своими интересами.Все развитые страны поддерживают прямыми дотациями и промышленность, и сельское хозяйство, и бизнес. Они ставят барьеры на пути зарубежной продукции. Например, Япония потенциально может обеспечить полмира своими автомобилями, но многие рынки сбыта для нее закрыты. В развитых странах действуют ограничения и квоты на ввоз автомашин. Инвестиционные потоки регулируются глобальными финансовыми институтами.В то же время современная мировая экономика не может существовать без слабых государств. Без этого невозможно богатство развитых стран. А бедных – подавляющее большинство. Две трети земного населения живут на 5% от доходов среднего европейца, потребляют в 40 раз меньше ресурсов планеты, в 75 раз меньше мясных продуктов.– Одно британское издание даже подсчитало, что домашняя кошка средней европейской семьи потребляет в 2 раза больше мяса, чем жители иных бедных стран, – привел интересный факт Президент.Тысячи городов бедных стран, где проживают 3 миллиарда человек, не похожи на Стокгольм, Париж, Астану или даже Хромтау и Сатпаев. Это картонные трущобы, окруженные горами мусора. Жители этих лачуг никогда не бывают сытыми, у них нет денег на лекарства, книги, технику, Интернет, путешествия. Нет для целых поколений.– К счастью, наш общий труд и высокий уровень развития позволили миновать Казахстану эту ловушку. Но ряд государств, возникших вместе с нами на обломках бывшего СССР, в нее попали. Поэтому там нестабильность, конфликты, льется кровь, гибнут люди. Мы этого не допустили и не допустим в нашем Казахстане! Молодежь должна ценить наши достижения, всегда помнить о том, что мир, согласие и трудолюбие достигнуто тяжелым трудом казахстанцев, – призвал Нурсултан Абишевич и дальнейший разговор вполне органично перешел к третьей актуальной теме: демократия и рыночные отношения.В частности, как отметил Президент многие ошибочно думают, что успех рыночной экономики напрямую связан с шаблонным насаждением определенных образцов демократии, которые созданы в развитых государствах сегодня.– Мир много лет пытаются убедить в том, что есть якобы только одна успешная модель демократического устройства. Но это не так, – возразил Глава государства. – Демократия – общечеловеческая ценность. Один вид демократии заложен в генах европейских народов и передан вместе с переселенцами в Северную Америку. Сейчас это основа их культуры, образа жизни, религии многих поколений. Но в государствах, входящих в число 30 развитых государств, есть множество других альтернатив. Скажу больше – практически у каждого государства своя политическая система и рыночная экономика, уникальная своими нюансами.Нурсултан Назарбаев в связи с этим вспомнил, как неоднократно эти вопросы обсуждал с создателем Сингапура Ли Куан Ю, которого очень уважал и считал большим другом Казахстана. Например, в Японии демократические ценности опираются на вековые традиции этого общества. Нигде, кроме Японии, их применить невозможно. В странах Восточной Азии построили свою демократию на трудах Конфуция.Во многих государствах арабского мира демократии как таковой вообще не существует. Многие успешные страны там – абсолютные монархии, а их экономика при этом процветает, и граждане живут в достатке. При этом в США, Канаде, Франции государство играет самую большую роль во всех сферах экономики. Индустрия, аграрный комплекс и предприниматели здесь получают колоссальные дотации.– Во всех государствах первой 30 – тотальный налоговый контроль, по сравнению с которым у нас – рай для бизнеса, – подчеркнул Президент.Социальный уровень жизни развитых государств обеспечивается высочайшими налогами – каждая семья платит от 30 до 60% своего дохода. И никто не винит государство в дотациях, высоких налогах – люди согласны на эти правила. Все эти модели – не застывшие формы, они постоянно меняются. Это разные общества и разные культуры.Затронул Глава государства и тему кризисов. Рыночная форма глобальной экономики имеет свои пороки. Достаточно вспомнить Великую депрессию 1930 годов, кризисы 1980-х, конца 1990 годов, глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 годов.– И сегодня мы видим новый период международной нестабильности. Мы знали об этом, изучили и готовились к таким кризисам. Мы запустили программу «Нұрлы жол» и Пять народных реформ, о которых я говорил на съезде партии "Нур Отан". У нас есть цель – "Стратегия-2050". Нас объединяет общенациональная идея – "Мәңгілік Ел". Поэтому никто в мире, никакая страна и никакой зарубежный топ-менеджер нас не научат какую политическую систему строить, как создать успешную рыночную экономику. Мы сами создаем свою демократическую модель и свои рыночные отношения, – сказал Нурсултан Назарбаев.В следующем году, как отметил Президент, мы будем отмечать 25-летие нашей Независимости. Это блестящая страница, которая могла бы украсить историю любой страны. За это время удалось достичь впечатляющих успехов. Казахстанская демократия находится на этапе становления. Возможно, в этом контексте для нашего развития потребуются десятилетия. Для развитых мировых демократий это непривычно малый срок. Например, если посмотреть историю Англии, то они потратили на это 400 лет. Франция к своей демократии шла 200 лет. Все это у них сопровождалось революциями, гражданскими и межгосударственными войнами.– Мы избежали этих ошибок. Потому что мы извлекли уроки из истории других стран. Так и должно действовать разумное государство. Мы развиваемся в мире и согласии и всегда действуем с опережением графика. Это наша новая казахстанская традиция, – подчеркнул Глава государства и перешел к очередной теме: светское государство.Мировой исторический опыт показывает, что современное государство должно быть светским. При таком условии реализуется максимальный потенциал страны. Чем больше народ увлекается радикализмом, тем менее динамично это государство развивается. Причина простая – радикализм ни в одной сфере жизни не приносит пользу, он только тормозит прогресс. В экономике это приводит к непродуманным авантюрам и бездумным тратам. В культуре затираются те ценности и традиции, благодаря которым народ выживал на протяжении многих веков. Ослабевает иммунитет такой страны, она начинает болеть.– Речь не идет об отказе от религии, – уточнил Нурсултан Назарбаев, – За годы независимости в Казахстане построено 2 230 мечетей, 186 православных церквей, 40 католических церквей. Архитектурным шедевром Астаны стала соборная мечеть "Хазрет Султан" на 5 000 человек. Построили столичный православный Собор Успения Богоматери – самый большой в Центральной Азии. Эти дворцы духовности построены за короткое время без ущерба качеству. Религиозная толерантность – важная часть нашего духовного богатства. Но необходимо всегда отделять религию от государства. Таково правило выживания в XXI веке.Пятый и заключительный тематический блок выступления Главы государства был посвящен ЕАЭС и мировому рынку.Президент напомнил о целях создания Евразийского экономического союза. Так мы решаем большую геоэкономическую задачу – обеспечиваем себе наименее затратный выход к глобальным морским путям. Фактически теперь это наш большой внутренний рынок с выходом через наших партнеров по ЕАЭС к 3-м океанам и 13 морям. Во-первых, ЕАЭС позволяет нам минимизировать издержки ценообразования казахстанской продукции. Во-вторых, дает возможность отладить выпуск новых видов отечественных товаров под защитой общих таможенных правил. И только потом в больших масштабах мы можем участвовать в мировой конкуренции, когда станем членами ВТО.Чем дешевле товар, тем он более конкурентный. Поэтому Япония, США, Европейский союз так усиленно обороняют свой внутренний рынок от конкурентов. Если промышленность не развивается, внутренний рынок захватывают иностранные компании. Вместе с тем экспорт – это дорогой проект, он требует больших государственных и частных инвестиций.Качественные товары способны производить только здоровые современные предприятия со стабильным производством. Экспорт – это высшая лига экономики.– ЕАЭС для наших производителей, помимо экономической выгоды, является отборочным этапом к мировому соревнованию в рамках ВТО, – провел аналогию Нурсултан Абишевич. – Если некоторые предприятия на внутреннем рынке не могут нормально работать, то и на большой международной арене ничего не покажут. Слабых игроков за медалями Олимпиады никто не отправляет. В бизнесе чемпионами становятся только те, кто способен побеждать. Эту простую логику должны усвоить наши молодые предприниматели.Подводя итог всему вышесказанному Глава государства выразил уверенность, что состоявшаяся встреча поможет молодежи принимать правильные решения в жизни и труде.– Французскому философу Камю принадлежат слова: «Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир». За годы независимости мы все изменились. Но именно по молодежи можно судить, насколько изменился наш мир. Вы стали самостоятельней, умнее, лучше. Меня искренне радует, что молодые люди, наши дети и внуки, сегодня сами решают, как им жить, о чем мечтать и как воплощать свои мечты в жизнь. Вам кажется это естественным и само собой разумеющимся. Это и есть одно из лучших достижений нашей независимости. Это означает, что результаты нашей политики настолько органично вошли в жизнь каждого человека. Того, что у вас есть, у моего поколения не было. Никто не предоставлял нам программу обучения, не помогал открывать бизнес и строить свою жизнь. Сегодня вы сами не замечаете, как изменились, и произошло это не волею судьбы. А только благодаря целенаправленной многолетней политике вашего государства! – отметил Президент.К этому Казахстан шел долго и упорно, день за днем. Вопреки всем мировым кризисам.– Мир стал жестче. В нем нет места пространным размышлениям о том, кто вам поможет, кто вам что подарит, – продолжил Нурсултан Назарбаев. – Знаете, есть старая, как мир, мудрость: "Удача приходит к сильнейшим". Только те, кто не жалуется и не ждет ни от кого милостыни, сегодня добиваются успеха. Нельзя забывать – чтобы стать настоящими профессионалами своего дела, необходимо соответствовать требованиям времени.Как отметил Глава государства у века глобальной конкуренции есть жесткий принцип – "Меняйся или исчезни!".– Это ставит сверхзадачи именно перед вами, так как в молодости человеку легче приспособиться к новым условиям. Глобальная история – это сочетание традиций и инноваций. Про это есть такая шутка: "Маститый профессор-экономист каждый год задавал студентам одни и те же вопросы на экзаменах. Его молодой студент однажды спросил: – Профессор, неужели вы не понимаете, что из года в год вы задаете один и тот же вопрос, который мы все знаем? Профессор отвечает: – Не забывайте, что мы имеем дело с экономикой. А у экономики вопросы всегда одинаковые, а ответы каждый год – разные!" Поэтому все всегда меняется: есть вечные вопросы, но нет вечных ответов. Это касается не только экономики, но и всех сфер жизни.Завершая свое выступление Нурсултан Абишевич подчеркнул, что сегодня всех казахстанцев объединяют общие ценности – созидательный труд, мир и согласие, единство народа, гордость за Родину, сопричастность к ее великой судьбе.– Наше молодое поколение должно это усвоить на всю жизнь. Сегодня я вижу, что растет и мужает новое поколение патриотов. Вы воспитаны на идеалах современного Казахстана. Своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вы славите нашу вечную Родину – Мәңгілік Ел. Я убежден, что юные и молодые граждане с честью будут следовать идеалам Независимости, продолжат эстафету успехов нашей Родины. Передайте мои самые теплые пожелания вашим родителям и всей молодежи страны! Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, успехов и благополучия! – заключил Президент.В ходе встречи получили развитие и тема предстоящих выборов. С призывом к молодым казахстанцам прийти 26 апреля на избирательные участки обратился в ходе форума председатель молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур Отан" Нурлан Сыдыков. По его словам, сегодня в "Жас Отане" состоит 170 тыс. молодых и ответственных граждан, объединенных единой целью – сделать нашу страну еще более сильной. Для этого молодые партийцы внедрили проектно-целевой подход, ориентированный на адресную работу и конкретный результат. На прошедшем III съезде принят обновленный Устав, создан новый руководящий орган, проведен ребрендинг, утвержден новый логотип Жас Отана.– И главное – мы приняли новую Программу "Путь успеха молодежи "Жастар – Отанға!" до 2020 года... Я с большой гордостью и волнением хочу сказать: "Ваш "Жас Отан", уважаемый Нурсултан Абишевич, расправил крылья, стал сильной самостоятельной организацией, политическим авангардом молодежи! – обратился он к Главе государства.Патриотизмом и глубокой благодарностью были пронизаны слова выпускника Президентской программы "Болашак" Армана Сулейменова, который в школьные годы не предполагал, что однажды будет учиться в Принстоне, в среде, где рождаются передовые технологические инновации.– Обучаясь в США, стал финалистом двух чемпионатов мира по программированию, вместе со своими американскими друзьями в Кремниевой долине мы создали компанию, которая стала выпускником самого престижного инкубатора в мире. Вернувшись в Казахстан два года назад я создал в Назарбаев Университете популярный курс Искусство стартапа. Нам неинтересно клонирование уже существующих на Западе продуктов, мы создаем уникальные образовательные приложения, ориентированные на мировую аудиторию. Моя миссия – создать казахстанскую команду, которая строит популярные продукты в мировом масштабе… Благодаря вашей политике в Казахстане есть все ингредиенты успеха для создания инновационных проектов в области искусственного интеллекта, робототехники, альтернативной энергии, здравоохранения и образования. Дело за нами, за молодыми! – резюмировал А. Сулейменов.О том, что сегодня большую поддержку государство оказывает сельскому хозяйству, рассказал на форуме 26-летний Константин Елкин из Костаная. Он отметил, что после окончания школы получил высшее образование в России, но после учебы не раздумывая вернулся в родной Костанай.– Для меня по-другому вопрос не стоял: Казахстан – моя Родина, и я знаю, что я нужен своей стране.По словам фермера, небольшое семейное предприятие по производству зерновых его родители начинали в 1995 году со 100 га посевных площадей, а сегодня в их крестьянском хозяйстве площадь составляет уже больше 11 тыс. га, трудится 60 человек.– Государственный лизинг позволил приобрести новую технику и сэкономил средства для развития. А с помощью программы "Сыбага" мы диверсифицировали бизнес и теперь занимаемся животноводством, – сказал фермер и, обратившись к Президенту, подчеркнул, что многие сельхозпредприятия просто не смогли бы развиваться, не будь помощи от государства, но главное – постоянного внимания к предпринимателям.– Это гарантия права собственности, верховенство закона, понятные правила игры, прозрачное государство. Все это заложено в пяти народных реформах. Как представитель бизнеса хочу сказать, что эти реформы не просто открывают новые горизонты для предпринимателя, они меняют мировоззрение, создают фундаментальные условия для укрепления среднего класса, а значит, стабильности. Это реформа успешного будущего, и воплощать их предстоит нам, молодежи, – заверил К. Елкин.Глава государства, поинтересовавшись, из какого района аграрий, урожайностью в хозяйстве, отметил его молодой возраст и дал напутствия:– В 26 лет ты стал фермером на 11 тысячах гектаров. Ты, наверное, уникальный в мире, в аграрном секторе. Ты должен, как Архимед, думать, почему в других странах достигают высоких результатов, а мы не можем в Казахстане. Ты молодой, у тебя все впереди, мы тебе поможем, изучи, поезжай, посмотри, какие есть новые аграрные технологии.По словам студентки 1-го курса Казахского гуманитарного юридического университета Валерии Волошиной, желание приносить пользу обществу, помогать близким и менять жизнь к лучшему привело ее в 15 летнем возрасте в "Жас Отан".– Нас могут отличать этнические корни и религия, но у нас всех одни стремления и одна цель, нас объединяет единый путь и одна мечта – "Мангилик Ел" – идея вечного процветающего Казахстана! От всей души хочу сказать вам, Нурсултан Абишевич, спасибо за мир и равенство, за наш суверенный Казахстан за наше чистое небо!Выступления молодых активистов аудитория бурно поддерживала горячими аплодисментами, выражая солидарность. Так тепло встретил зал и чемпиона четырех континентов по фигурному катанию Дениса Тена.– Мы, спортсмены, как никто другой, чувствуем вашу поддержку, уважаемый Нурсултан Абишевич, и сегодня могу смело заявить, что Казахстан является великой спортивной державой. Взять, к примеру, Олимпийские игры в Лондоне, где мы завоевали 13 медалей, 13 раз флаг Казахстана поднимался ввысь, 7 раз Гимн нашей страны звучал на олимпийской арене, и четырехмиллиардная аудитория стала свидетелем казахстанского триумфа, благодаря которому мы стали известны на весь мир. Разве это не гордость, это ли не счастье – осознавать, что ты казахстанец!Денис Тен признался, что хочет не только посвятить всю свою жизнь Казахстану, но и открыть свой проект, который сможет действовать во благо нашей страны.– Сегодня Казахстан является одним из лидеров по уникальности спортивных сооружений, у нас сотни и тысячи спортивных арен, которые соответствуют всем мировым стандартам и многие входят в мировые рейтинги как одни из самых уникальных в мире.В ходе форума выступила также популярная актриса и певица Жанар Дугалова. По ее словам, сегодня в Казахстане созданы все условия для творческой самореализации молодежи, тысячи одаренных ребят по всей стране бесплатно учатся в школах, университетах искусств. Открываются современные учреждения культуры, такие как Аtana Оperа, Национальный музей.– Нас, артистов, радует, что люди покупают билеты, ходят в театры, посещают концерты, стремятся к искусству. Это тоже реальный показатель роста качества жизни казахстанцев, выразила уверенность артистка. И, выражая благодарность Президенту, подчеркнула, что он в своих словах очень точно отразил отношение к культуре.– Страна, которая строит дороги и заводы, создает твердую опору на годы. Страна, которая строит школы больницы, заботится о будущем на десятилетия. Страна, которая возводит театры, смотрит вперед через века.В ходе встречи также выступили руководитель Восточно-Казахстанского штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл Ел" Куаныш Касенов, исполнительный директор "Альянса студентов г. Актау" Гульмира Бурхандинова, начальник смены механического отдела ТОО "Юг Цемент Строй" Ермек Тураркулов.По итогам мероприятия было принято Обращение участников Форума к молодежи Казахстана.