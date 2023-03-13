Продолжительные дожди прогнозируют синоптики в Казахстане

Лишь в отдельные дни прогнозируется кратковременное прекращение осадков.

Фото: Kazpravda.kz

По данным «Казгидромет», до 17 марта в Казахстане будет сохраняться неустойчивая погода, обусловленная чередованием циклонов и антициклонов, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечают синоптики, лишь в отдельные дни прогнозируется кратковременное прекращение осадков.

Согласно прогнозу, сильные осадки ожидаются днем 15 марта в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях.

«Неустойчивый характер погоды на большей части РК будет обусловлен чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируются осадки (дождь, снег), в южной половине страны – дождь, лишь в отдельные дни ожидается кратковременное прекращение осадков», - сообщили в Казгидромет.

Ожидается формирование склонового стока в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Западно-Казахстанская областях.

Также сообщается, что площадь территории Казахстана, покрытая снегом, с 1 по 9 марта уменьшилась с 72 % до 53%. Об этом свидетельствуют данные снимков спутников NASA.