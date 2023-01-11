Продовольственная инфляция-2022 побила рекорд в Казахстане – Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин на коллегии ведомства рассказал, что делается для сдерживания роста цен на продукты питания, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В 2022 году в стране отмечена рекордная продовольственная инфляция – 25,3%, и рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 22,7%. При этом значительный рост цен (+13,7%) пришелся на период с февраля по апрель. Основные причины – изменение геополитической ситуации, ослабление курса национальной валюты и введение санкций и контрсанкций», – аргументировал Серик Жумангарин.

По его словам, для решения этой проблемы были пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования.

Во-первых, была усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цен и выделены оборотные средства перерабатывающим предприятиям. Утвержден порядок формирования товарного баланса, прорабатываются вопросы поставки овощей в межсезонье.

Пересмотрен также подход при установлении пороговых и предельных розничных цен, учитывающий интересы производителей продовольственных товаров.

«Для решения ключевых проблем в торговле предлагается ряд действенных мер. В числе основных – государственное стимулирование инвестиций в торговую отрасль, проработка вопроса выдачи земельных участков акиматами для строительства торговых объектов и строительство 70 современных овощехранилищ. Поставлена задача довести к 2027 году долю современных форматов торговли с нынешних 31% до 70%», – резюмировал глава МТИ.