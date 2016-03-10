Статьи Продовольственная стратегия региона Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Сразу же из аэропорта Глава государства в сопровождении акима области Бердыбека Сапарбаева направился на одно из инновационных производств в сфере АПК – в тепличный комплекс «Актобе Жылыжай», чтобы ознакомиться с тем, как вокруг областного центра создается надежный продовольственный пояс.

Данный комплекс промышленного типа занимает площадь 3 га, и он не единственный в пригородной зоне. Объект относится к промышленному типу и рассчитан для выращивания экологически чистой продукции на 1 500 тонн томатов и огурцов в год. Проект профинансирован по линии АО «КазАгроФинанс» и реализован в рамках госпрограммы ФИИР два года назад.



В отличие от соседней рядом с ним теплицы ТОО «IzetGreenHouse», где внедрена голландская технология, здесь за основу взята испанская с системой подсветки. Это позволяет выращивать овощную продукцию в течение всего межсезонья: агроцикл рассчитан с осени на весь зимний период.

На базе тепличного комплекса Бердыбек Сапарбаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о комплексе принимаемых мер по повышению продовольственной безопасности всего региона. Как он отметил, в январе текущего года между министром сельского хозяйства, акимами трех областей – Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и транснациональной компанией InalcaEurasia было заключено соглашение о налаживании межрегиональной кооперации в мясном скотоводстве с суммой инвестиций 100 млн евро. Есть конкретные договоренности по созданию откормочных площадок общей мощностью 44 тыс. голов и модернизации действующего мясокомбината в Актюбинской области с увеличением производства до 20 тыс. тонн мяса и мясной продукции.



В рамках межрегиональной кооперации в Актобе была проведена ярмарка-выставка кызылординских и актюбинских сельскохозяйственных и промышленных предприятий. В марте также планируется приезд предпринимателей Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. Сегодня налицо конкретные результаты кооперации – организованы прямые поставки 70 тонн овощной продукции из южных регионов. Все это делается в целях импортозамещения товаров, сдерживания цен на них, а также поддержки местных производителей.



Глава региона также доложил Президенту о планах увеличения уровня переработки мяса в текущем году с 20 до 28 тыс. тонн, молока – со 146 до 162 тыс. тонн, а площадь орошаемых земель возрастет с 12 до 18,6 тыс. га. Будет запущен и пилотный проект по созданию мини-ферм, на реализацию которого предусмотрено 2,5 млрд тенге с созданием 1 200 рабочих мест. Имеются планы по реализации скотной биржи.



На базе тепличного комплекса Президент страны ознакомился с рядом реализуемых проектов в сфере АПК области. Здесь же он побеседовал с аграриями. Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость повышения производительности в сельскохозяйственной отрасли, обратив особое внимание на важность применения научного подхода. Он отметил, что востребованность продукции агропромышленного комплекса будет расти с учетом возрастающего населения планеты. В связи с этим Глава государства призвал сельскохозяйственные предприятия в полной мере воспользоваться предоставляемыми государством возможностями, внедрять новые технологии на производстве и перенимать передовой международный опыт.



Присутствующие поблагодарили Президента за ощутимую поддержку со стороны государства. В частности, учредитель ТОО «Молочные истории» Нурлан Сагналин отметил, что сегодня государством созданы все условия для развития сельского хозяйства. Благодаря программе «Агробизнес-2020» его компания всего за три года стала основой крупного мясного кластера области.



– Для нас занятие сельским хозяйством является выгодным бизнесом: есть сплоченный коллектив, есть рынок сбыта, и нам, крестьянам, остается только работать, – сказал он.

