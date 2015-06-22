Продовольственному поясу крепнуть Свежий выпуск 499 Чингиз ТАШЕНОВ

Также в нынешнем году будут реализованы еще 12 проектов. Это строительство завода по глубокой переработке зерна в Шортандинском районе, возведение теплицы мощностью 2 200 тонн овощей в год в Аккольском районе. В сфере животноводства в области создаются хозяйства-репродукторы. К примеру, в Атбасарском районе реализуется проект на 5 тыс. голов КРС, также планируется расширение тепличного комплекса в Степногорске.

Как сообщил заместитель акима области Даурен Адильбеков, по программе развития продовольственного пояса вокруг Астаны нынче запланирована реализация 13 проектов на общую сумму 38,4 млрд тенге. За пять месяцев года сельхозтоваропроизводителями области на рынок столицы поставлено 16,4 тыс. тонн молочных продуктов, 5,1 тыс. тонн мясных продуктов и 65,5 млн штук яиц.



