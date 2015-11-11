К примеру, очередной визит на центральный рынок «Мирлан» установил, что резкого повышения цен не произошло. Более стабильны цены на казахстанскую продукцию. В том числе и в супермаркетах, где для отечественных товаров отведены самые лучшие торговые места. Их продавцы называют «на уровне глаз».

Действуют социальные уголки, где размещены товары первой необходимости по сниженным ценам. В основном это крупы, чай, масло и мука. Практикуются также скидки для пенсионеров. Так, в супермаркете «Атаба» они составляют 10% в период с 11 до 14 часов и 5% – с 17 до 20 часов. Завезена сельскохозяйственная продукция в овощехранилища. Ее реализация позволит стабилизировать цены в зимний период. Антикризисные комиссии действуют и в районах области.