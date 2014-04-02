Продовольствие нефтяникам

АО «НК «СПК «Каспий», продолжая работу по обеспечению нефтяных компаний продукцией местных сельхозтоваропроизводителей, заключило соглашение с животноводами Мунайлинского района. B среднем каждый район за год имеет возможность два раза осуществить крупную поставку. Это значит, что простые фермеры будут сдавать мясо по тем ценам, которые их устроят, утверждают в пресс-службе СПК «Каспий».

– Корпорация выступает в качестве «связующего звена» между поставщиками и нефтяной компанией, организует забой, хранение и поставку мяса, обеспечивает ветеринарное обслуживание, транспортировку от убойного пункта до складов нефтяной компании «Мангистаумунайгаз», – отметил председатель СПК «Каспий» Ибрагим Тагашев.

Причем никакой прибыли сам СПК за выполненную работу не получает, а непредвиденные расходы частично покрываются за счет бюджета корпорации.

Ольга ЗОЛОТЫХ,

Актау