​Продукт полезный и целебный

– Наша цель – сделать узнаваемым Казахстан в мире как родину кобыльего молока, – сказал заместитель директора «ЕвразияИнвест ltd» Галымжан Мейрамбеков в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции под названием «Саумал (кобылье молоко) – недооцененный продукт функционального питания». Крупнейший в мире завод по переработке кобыльего молока, введенный в эксплуатацию в 2015 году, находится в Осакаровском районе Карагандинской области. Завод суперсовременный, соответствует всем международным стандартам для выпуска высококачественной продукции.

– Используется немецкая технология, внедренная ее основателем Гансом Цольманом, – говорит Галымжан Мейрамбеков. – Доильное оборудование, сублиматоры, лабораторное оборудование, расходные материалы, бытовая химия, упаковка привозятся из Европы. Наше поголовье составляет порядка полутора тысяч кобыл, которые подкармливаются зерновыми и травяными культурами, выращенными на собственных землях. В проект было инвестировано более 2 миллиардов тенге. Создано 150 рабочих мест.

Суть и смысл проекта, по словам заместителя директора «ЕвразияИнвест ltd», – донести до городского жителя сухое кобылье молоко, чтобы люди могли употреблять его в больничных условиях и брать с собой в путешествие, на отдых, – отмечает он и утверждает, что Айдын Аимбетов, когда летал в космос, употреб­лял продукцию «Саумал» и очень доволен ею.

Медицинский представитель компании Меруерт Рахимбердиева характеризует SAUMAL® в качестве уникального натурального, диетического и оздоравливающего продукта, который представляет собой свежевыдоенное кобылье молоко (саумал), прошедшее процесс сублимации, при этом сохранившее в себе более 90% полезных свойств. По ее словам, сухое кобылье молоко содержит порядка 40 биологических компонентов, необходимых организму человека, в том числе аминокислоты, жиры, ферменты, микроэлементы и витамины, которые хорошо сбалансированы между собой. Всего 500 мл кобыльего молока обеспечивают суточную потребность организма в витамине С. Как отмечает Меруерт Рахимбердиева, этот великолепный продукт помогает в борьбе с многими заболеваниями.

– Положительное влияние SAUMAL® отмечается в профилактике и постреабилитации заболеваний печени. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Многочисленные отзывы потребителей кобыльего молока свидетельствуют о его эффективности в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Наличие антиоксидантов в продукте уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Сбалансированный витаминно-минеральный состав помогает организму в укреплении скелета, а легко­доступные углеводы увеличивают энергоемкость рациона, что благотворно сказывается при повышенных физических нагрузках и полезно растущему детскому организму, – разъяснила спикер.

Одним из первых оптовых получателей отечественного продукта функционального питания стала Казахская академия питания.

– По инициативе известного ученого Торегельды Шарманова этот институт уже производит на основе сухого кобыльего молока мороженое, шоколад, йогурты, – сообщил Галымжан Мейрамбеков.

По его словам, что касает­ся выпуска косметики на основе кобыльего молока, то у завода по производству продукции Saumal большие планы.

– У нашего технолога Ганса Цольмана есть линейка косметики на основе кумыса и свежего кобыльего молока. За семь лет существования его предприятия в Германии были получены хорошие результаты. Эта косметика в ФРГ раскупается очень хорошо.

Но Казахстан не готов покупать франшизу, поскольку основное сырье здесь, производители обсуждают с местными компаниями, чтобы они разработали на основе нашего молока отечественную косметику. Компания успешно реализует продукцию на внешние рынки – Китая и России – и ведет переговоры о поставке продукции в страны ЕС, Японию и ОАЭ.