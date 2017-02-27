Продуктивно и перспективно

В большинстве случаев заметны позитивные достижения, но, по словам акима области Карима Кокрекбаева, державшего отчет перед населением, по отдельным направлениям необходимо принять дополнительные меры и изыскать ресурсы. Глава региона отметил, что в 2016 году объем производства промышленной продукции вырос на 2,4% и составил 339 млрд тенге. Высокие темпы достигнуты в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также в разработке карьеров. Наибольших успехов достигли таразские сахарный и металлургический заводы, компании «ТаразКожОбувь», «Алтыналмас» и «Запчасть».
Значительный вклад в рост промышленного производства внесли предприятия Карты индустриализации. Ими произведено продукции на сумму более 37,2 млрд тенге. На 6,2% увеличился объем инвестиций в основной капитал и составил 215 млрд тенге. Как заверил аким, работа в этом направлении будет продолжена, ведь она приобретает особое звучание в свете Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором обозначено, что наша страна должна сохранить лидерские позиции по привлечению иностранных инвестиций.
В отчетный период реализовано 10 проектов стоимостью 20,5 млрд тенге с созданием порядка 500 постоянных рабочих мест. В текущем году планируется реализация 12 инвестпроектов на общую сумму свыше 15 млрд тенге с созданием 1 340 новых рабочих мест. Продукция ориентирована не только на внутренний рынок, но и на экспорт, о чем также говорил Глава государства в Послании.
В целях привлечения инвестиций в экономику области в прошлом году проведен Международный агрохимический инвестиционный форум с участием представителей 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. По его итогам подписано 12 меморандумов и соглашений на общую сумму 120 млрд тенге.
– В области открылись два новых цеха по производству гипса и микрокальцита, ранее производившегося только в Алматинской области и в небольших объемах. В промышленных масштабах реализовано впервые у нас, – отметил Карим Кокрекбаев. – Начал свою работу завод по производству цианида натрия, не имеющий аналогов в составе отечественных предприятий химической отрасли. Перспектива развития промышленности региона связана также с созданием Специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз», где планируется запустить до 16 высокотехнологичных производств.
В своем Послании Президент страны также поставил задачу кардинально улучшить и расширить бизнес-среду. Работа в этом направлении в регионе ведется активно. С начала реализации «Дорожной карты бизнеса-2020» по всем инструментам на поддержку 766 проектов малого и среднего бизнеса направлено 15,3 млрд тенге, из них в 2016 году – 2,6 млрд тенге. В результате сохранено более 12,5 тыс. и создано 3 500 новых рабочих мест.
Впервые за последние годы объем строительных работ составил 103,3 млрд тенге и вырос на 4,2%. Высокими темпами велось жилищное строительство. В области введено свыше 318 тыс. кв. метров жилья, что на 8,8% больше по сравнению с 2015 годом. Нынче планируется построить еще 325 тыс. кв. метров жилья.
Благодаря реализации программы модернизации ЖКХ улучшилось состояние старых многоквартирных домов. На сегодня число объектов кондоминиума, требующих ремонта, снизилось до 25% (392 дома).
Наблюдается рост и в сельском хозяйстве – на 8,1%. Немало сделано по реконструкции магистральных тепловых, водопроводных и газовых сетей, в дорожном строительстве, в сферах пассажирских перевозок, электроэнергетики, в развитии государственно-частного партнерства.
Объем внешнеторгового оборота вырос на 4,2%, в том числе экспорт товаров – в 1,6 раза (165,7 млн долларов), в то время как импорт товаров, наоборот, снизился на 19,4% (189,2 млн долларов).
Доходы бюджета увеличились на 9% и составили 221 млрд тенге. Налогов и других обязательных платежей поступило на 7% больше прогнозного показателя и составило 71,2 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечила проведенная в стране акция по легализации имущества. Всего в области легализовано 9 974 объекта недвижимого имущества на общую сумму 47,6 млрд тенге и денег 17,6 млрд тенге. Это пятый результат по республике. По 9 объектам, переданным в доверительное управление с правом последующего выкупа, доход в бюджет области составил 13,5 млрд тенге.
Карим Кокрекбаев также уделил внимание вопросам культуры, образования, здравоохранения и спорта. В свете предстоящей выставки «ЭКСПО-2017» особый акцент он сделал на развитии туризма, отметив, что один иностранный гость в среднем дает работу 11 местным жителям. Именно поэтому глава региона, обратившись к ответственным лицам, сказал о необходимости усилить работу в этом направлении. Он также дал ряд других конкретных поручений, в том числе усилить мониторинг работ объектов, переданных в доверительное управление, принять меры по реализации подписанных меморандумов, продолжить работу по привлечению инвесторов, модернизации жилья.
Жамбылцы выслушали доклад главы региона с большим интересом, получили подробные ответы на все интересовавшие их вопросы, касающиеся газификации населенных пунктов, строительства и ремонта дорог, возведения новых школ и прокладки водопровода. Надо сказать, что в нынешнем году впервые сельские жители смогли обратиться к главе региона в режиме видеоконференции, не выезжая из районов, что также актуально в свете Послания Лидера нации, в котором обозначена задача развития информационных технологий.
Предложение считать работу акима области удовлетворительной поддержано единогласно.