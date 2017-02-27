Продуктивно и перспективно

В большинстве случаев заметны позитивные дости­жения, но, по словам акима области Карима Кок­рекбаева, державшего отчет перед населением, по отдельным направлениям необходимо принять дополнительные меры и изыскать ресурсы. Глава региона отметил, что в 2016 году объем производства промышленной продукции вырос на 2,4% и составил 339 млрд тенге. Высокие темпы достигнуты в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также в разработке карьеров. Наибольших успехов достигли таразские сахарный и металлургический заводы, компании «ТаразКожОбувь», «Алтын­алмас» и «Запчасть».

Значительный вклад в рост промышленного­ производства внесли предприя­тия Карты индуст­риализации. Ими произведено продукции на сумму более 37,2 млрд тенге. На 6,2% увеличился объем инвес­тиций в основной капитал и составил 215 млрд тенге. Как заверил аким, работа в этом направлении будет продолжена, ведь она приобретает особое звучание в свете Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором обозначено, что наша страна должна сохранить лидерские позиции по привлечению иностранных инвестиций.

В отчетный период реализовано 10 проектов стои­мостью 20,5 млрд тенге с созданием порядка 500 пос­тоянных рабочих мест. В текущем году планируется реализация 12 инвестпроектов на общую сумму свыше 15 млрд тенге с созданием 1 340 новых рабочих мест. Продукция ориентирована не только на внутренний рынок, но и на экспорт, о чем также говорил Глава государства в Послании.

В целях привлечения инвес­тиций в экономику области в прошлом году проведен Международный агрохимический инвестиционный форум с учас­тием представителей 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. По его итогам подписано 12 меморандумов и соглашений на общую сумму 120 млрд тенге.

– В области открылись два новых цеха по производству гипса и микрокальцита, ранее производившегося только в Алматинской области и в небольших ­объемах. В промышленных масштабах реализовано впервые у нас, – отметил Карим Кокрекбаев. – Начал свою работу завод по производству цианида натрия, не имеющий аналогов в сос­таве отечественных предприятий химической отрас­ли. Перспектива развития промышленности региона связана также с созданием Специальной экономи­ческой зоны «Химичес­кий парк «Тараз», где планируется запустить до 16 высокотехнологичных производств.

В своем Послании Президент страны также ­поставил задачу кардинально улучшить и расширить бизнес-среду. Работа в этом направлении в регионе ведется активно. С начала реа­лизации «Дорожной карты бизнеса-2020» по всем инструментам на поддерж­ку 766 проектов малого и среднего бизнеса направлено 15,3 млрд тенге, из них в 2016 году – 2,6 млрд тенге. В результате сохранено более 12,5 тыс. и создано 3 500 новых рабочих мест.

Впервые за последние годы объем строительных работ сос­тавил 103,3 млрд тенге и вырос на 4,2%. Высокими темпами велось жилищное строительство. В облас­ти введено свыше 318 тыс. кв. метров жилья, что на 8,8% больше по сравнению с 2015 годом. Нынче планируется построить еще 325 тыс. кв. мет­ров жилья.

Благодаря реализации программы модернизации ЖКХ улучшилось сос­тояние старых много­квартирных домов. На сегодня число объектов кондоминиума, требующих ремонта, снизилось до 25% (392 дома).

Наблюдается рост и в сельском хозяйстве – на 8,1%. Немало сделано по реконструкции магистральных тепловых, водопроводных и газовых сетей, в дорожном строительстве, в сферах пассажирских перевозок, электроэнергетики, в развитии государственно-частного партнерства.

Объем внешнеторгового оборота вырос на 4,2%, в том числе экспорт товаров – в 1,6 раза (165,7 млн долларов), в то время как импорт товаров, наоборот, снизился на 19,4% (189,2 млн долларов).

Доходы бюджета увеличились на 9% и составили 221 млрд тенге. Налогов и других обязательных платежей поступило на 7% больше прогнозного показателя и составило 71,2 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечила проведенная в стране акция по легализации имущества. Всего в области легализовано 9 974 объекта недви­жимого имущества на общую сумму 47,6 млрд тенге и денег 17,6 млрд тенге. Это пятый результат по рес­публике. По 9 объектам, переданным в доверительное управление с правом последующего выкупа, доход в бюджет области составил 13,5 млрд тенге.

Карим Кокрекбаев также уделил внимание вопросам культуры, образования, здравоохранения и спорта. В свете предстоящей выставки «ЭКСПО-2017» особый акцент он сделал на развитии туризма, отметив, что один иностранный гость в среднем дает работу 11 местным жителям. Именно поэтому глава региона, обратившись к ответственным лицам, сказал о необходимости усилить работу в этом ­направлении. Он также дал ряд других конкретных поручений, в том числе усилить мониторинг работ объектов, переданных в доверительное управление, принять меры по реализации подписанных меморандумов, продолжить работу по ­привлечению инвесторов, модернизации жилья.

Жамбылцы выслушали доклад главы региона с большим интересом, получили подробные ответы на все интересовавшие их вопросы, касающиеся газификации населенных пунктов, строительства и ремонта дорог, возведения новых школ и прокладки водопровода. Надо сказать, что в нынешнем году впервые сельские жители смог­ли обратиться к главе региона в режиме видео­конференции, не выезжая из районов, что также актуально в свете Послания Лидера нации, в котором обозначена задача развития информационных технологий.

Предложение считать работу акима области удовлетворительной поддержано единогласно.