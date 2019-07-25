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Продуктивный диалог
Илона Иванова
Стороны договорились о создании платформы для совместного обсуждения актуальных вопросов в сфере охраны прав детей. Встреча прошла с участием вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой, а также представителей министерств здравоохранения и внутренних дел, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Во время диалога участники встречи обсудили возможности внесения поправок в национальное законодательство, усиливающих ответственность за безопасность детей и ужесточающих наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба МОН РК.