Продуктивный диалог

Стороны договорились о соз­дании платформы для совместного обсуждения актуальных вопросов в сфере охраны прав детей. Встреча прошла с учас­тием вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой, а также представителей министерств здравоохранения и внутренних дел, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Рес­публики Казахстан. Во время диалога участники встречи обсудили возможности внесения поправок в национальное законодательство, усиливающих ответственность за безопас­ность детей и ужесточающих наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба МОН РК.