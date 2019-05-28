​Продуктивный диалог

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнув важную роль межпарламентского диалога.

Дарига Назарбаева отметила продуктивную деятельность депутатов двух стран, в частности, работу подкомиссии по развитию сотрудничест­ва в инновационной сфере.

– В апреле наши сенаторы посетили Минск, где провели первое заседание подкомиссии и были впечатлены достижениями, продемонстрированными в парке информационных технологий. Необходимо углубить сотрудничество в этой сфере на площадке «ЭКСПО» в Нур-Султане, – сказала глава Сената.

Спикер также предложила активизировать работу в рамках Плана совместных действий, который направлен на рост товарооборота и трансферт технологий. По мнению Дариги Назарбаевой, пока работа в этом направлении ведется только на бумаге.

В ходе встречи подчеркнута важность юбилейного саммита ЕАЭС, который пройдет 29 мая в Нур-Султане. Саммит станет важной вехой в развитии евразийской интеграции и расширении экономического взаимодействия между странами.

– За короткий временной срок сделана большая работа, задана траектория движения, а самое главное – есть политическая воля развивать и укреплять сотрудничество. Главным двигателем интеграционных процессов должны служить экономические интересы, – сказала председатель Сената.

Она указала перспективные направления экономического сотрудничества, в том числе транспортно-логистическую сферу. В ответ на это белорусский дипломат подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

– Мы ждем казахстанских инвесторов, – сказал Анатолий Ничкасов.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, посол проинформировал о подготовке к международному фестивалю искусств «Славянский базар», приг­ласив Даригу Назарбаеву в качестве почетного гостя.