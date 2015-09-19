Продуктовая блокада полуострова

Фото с сайта lenta.ru
Выступая в Верховной Раде Украины, глава непризнанного крымско-татарского меджлиса Рефат Чубаров, объявил, что блокада полуострова стартует в полдень 20 сентября в приграничной Херсонской области, сообщает корреспондент kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
.
Вице-премьер республики Крым Руслан Бальбек сообщил, что «Крым еще не заблокирован, а некоторые торговцы уже выставляют на прилавки некоторые продукты по завышенным ценам. Идет спекуляция,— написал он на своей странице вFacebook
. В свою очередь Рефат Чубаров сообщил что «Все три дороги, которые ведут в Крым, будут перекрыты. В то же время перемещение людей и легковых автомобилей останется беспрепятственным», — сказал он, пригрозив, что акция будет носить долговременный характер.
«Крым с голоду не умрет». Нам просто жалко, что связи, которые годами настраивались, сейчас рушатся в один момент по желанию некоторых людей. Это расстраивает, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов агентству «Крыминформ». Также он подчеркнул, что все это в первую очередь навредит жителям приграничных территорий Украины, лишающихся возможность реализовывать свои товары на полуострове.