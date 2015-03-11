Свежий выпуск
Продукция повышенного спроса
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ
К примеру, каждую пятую из 12 млн. гипсокартонных плит, выпускаемых здесь ежегодно, покупают Россия, Кыргызстан, Туркменистан. И не только потому, что стройматериал соответствует всем международным стандартам. Он еще и на 50% дешевле аналогичного импортного и на 20% – казахстанского.
Снижать цену позволяет кластер. Собственное месторождение гипсового камня – под боком у предприятия, а потому и транспортные расходы минимальные. Все это и делает себестоимость готовой продукции максимально низкой, а значит, особенно привлекательной для потребителей. Отсюда – все возрастающий спрос и постоянное увеличение мощности производства.

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