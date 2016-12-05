Технологии

Продукты из кумыса способны замедлять процессы старения – исследование

Национальный центр здорового питания (НЦЗП) провел исследования для разработки действенных мер по обеспечению здорового, качественного долголетия граждан. Во время одного из направлений исследования было проанализировано влияние лечебно-профилактических продуктов на основе кобыльего молока на метаболический статус пожилых людей, проживающих в социальных учреждениях, передает Kazpravda.kz.

До начала приема продуктов и по окончании их употребления у пациентов соцучреждений (дома престарелых – Прим.ред.) был проведен биохимический анализ крови.

Их ежедневное меню на протяжении 60 дней включало йогурт, йогуртный напиток, кисломолочный напиток и т.д. на основе кобыльего молока, разработанные Казахской академией питания в соответствии с требованиями ГОСТ.

По итогам исследования выяснилось, что указанные продукты из кумыса оказали благотворное влияние практически на все показатели метаболического статуса пожилых людей.

Продукты из кобыльего молока способны замедлять процессы старения, улучшают чувствительность тканей к инсулину, причем и у тех пожилых, у которых фоновые параметры находились в пределах нормы, снижая таким образом риски развития болезней системы кровообращения, сахарного диабета, остеопороза.

"Эффект от приема продуктов на основе кобыльего молока позволяет рекомендовать их для ежедневного питания пожилых людей как действенное средство противостояния ускоренному старению и профилактики заболеваний, к которым с возрастом люди становятся особенно уязвимыми. Так, например, у 92,3% пожилых постояльцев соцучреждений, имевших повышенные значения глюкозы натощак, произошел статистически значимый сдвиг в сторону снижения. При этом у половины из них (у 50%) достиг нормы. Уровень холестерина снизился у 77,8% человек с повышенными фоновыми значениями показателя и достигли нормы у большей половины из них (59,3%)", – привел данные президент Национального центра здорового питания и Казахской академии питания Торегельды Шарманов.

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По данным центра, в 2015 году в Казахстане процент людей старше 65 лет составил 6,82%, что по шкале ООН соответствует демографической структуре популяции, находящейся на пороге старости.

По прогнозам экспертов ООН, к 2030 году количество пожилых людей в республике составит 11,5%, а к 2050 году уже четверть населения Казахстана будет старше 65 лет.

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