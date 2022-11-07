Продукты подорожали на 23% за год в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане в октябре составила 18,8%, цены на продовольственные товары повысились на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, платные услуги – на 13,5%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Месячная инфляция в октябре составила 1,6%. В октябре по сравнению с сентябрем 2022 года непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7% каждый, продовольственные товары – на 1,4%.

Так, помидоры подорожали на 21%, огурцы – на 14,7%, яйца – на 6,3%, рыба и морепродукты – на 2,3%, булочные и мучные изделия – на 2,2%, прохладительные напитки – на 1,9%, сыр и творог – на 1,8%. Напротив, подешевели такие овощи, как морковь – на 5,6%, свекла – на 5,5%, лук репчатый – на 5,1%, картофель – на 3,5%, капуста – на 2,6%. Цена на сахар-песок снизилась на 2,3%.

«Среди непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства – на 5%, одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1%, посуда – на 1,9%, текстильные изделия – на 1,7%. Уголь каменный подорожал на 2,1%, дрова – на 1,7%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 1,7%. Повышение цен отмечено на услуги гостиниц на 6%, организации комплексного отдыха – на 4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 3,3%, бань – на 3%, детских центров развития – на 2,9%, общественного питания – на 2,2%», – рассказали статистики.

Отметим, что месяцем ранее МТИ прогнозировало снижение роста цен на отдельные продукты в крупных торговых сетях. Тем не менее, 3 ноября премьер-министр раскритиковал подчиненных за слабую работу по сдерживанию цен и поручил уволить председателя Комитета торговли МТИ РК.