Необходимо отметить, что Sinoma Import Export осуществляет государственные закупки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из-за рубежа для дальнейшей реализации как в собственных магазинах, так и в дистрибьюторских сетях КНР. С этой целью между МСХ РК и корпорацией подписан план совместных действий по продвижению казахстанских товаров на рынок Китая с намерением со стороны госкорпорации Китая уже в текущем году осуществить закуп 180 тыс. тонн семян масличных культур и 90 тыс. тонн растительного масла.

Кроме того, будут продолжены переговоры по экспорту из Казахстана в Китай других видов сельскохозяйственной продукции растительного (масличные, зерновые, зернобобовые, бахчевые, овощи, фрукты) и животного происхождения (говядина, баранина, мед).

Sinoma намерена инвестировать в модернизацию существующих и создание новых предприятий по переработке сельхозпродукции в Казахстане, начав с инвестиций в предприятия по переработке растительного масла мощностью 40 тыс. тонн. Эксперты китайской корпорации уже высоко оценивают качество казахстанских товаров и планируют реализовать их как продукты премиум-класса.