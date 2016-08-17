​Продумано до мелочей

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Айнур КЕМБАЕВА

О готовности к Играм говорили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. На вопросы журналистов ответили глава дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года в Алматы Наиль Нуров, его заместитель Дидар Сагадиев и заместитель генерального директора Национального научно-практического центра физической культуры и спорта МОН РК Бауыржан Рамазанов.

– Казахстан впервые среди стран СНГ проводит зимнюю универсиаду. В настоящее время оргкомитет находится в активной фазе подготовки к соревнованиям. Операционная деятельность выстраивается в соответствии с требованиями и при постоянном консультировании с Международной федерацией студенческого спорта (FISU), – подчеркнул Н. Нуров.

По его словам, универсиада – это молодежный спортивный фестиваль. Следующей зимой Алматы станет площадкой мультикультурного обмена между лучшими представителями студенчества из разных стран мира.

– Соревнования пройдут на 8 спортивных объектах, из которых 2 новых ледовых комплекса построены непосредственно к универсиаде. Также специально к Играм в Алатауском районе Алматы строится Атлетическая деревня с технической способностью принять порядка 5 тысяч гостей. И нужно отметить, что данное сооружение – первое в истории зимних универсиад, – отметил Н. Нуров.

Наши спортсмены активно ведут подготовку к состязаниям. К участию в универсиаде заявлен 191 казахстанский атлет, готовность сразиться за медали предварительно подтвердили 58 государств.

– Более 2 тысяч спортсменов со всего мира будет проживать в Атлетической деревне. Помимо этого, ожидаем визит около 1 000 гостей, которые разместятся в гостиницах Алматы, – сказал руководитель дирекции универсиады.

Для комфорта спортсменов в Атлетической деревне будут созданы все условия, продумано все до мелочей, в том числе и меню. Согласно требованиям FISU в нем будет представлено 5 видов кухни: казахская/национальная, европейская/средиземноморская, азиатская, вегетарианская и халал. А все блюда планируется готовить с расчетом на то, что суточная норма для атлетов должна составлять 4 000–4 500 калорий. 

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