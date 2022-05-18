Продумать все детали

Вопросы, касающиеся оснащения участков для голосования на республиканском референдуме, создания условий для людей с инвалидностью, порядка голосования и числа бюллетеней, обсудили на заседании Центральной комиссии референдума.

СОЗДАТЬ БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ

В заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэро­космической промышленнос­ти, а также руководители аппаратов акиматов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента и члены территориальных комиссий референдума посредством видеоконференцсвязи.

Большой блок вопросов на заседании относился к работе областных комиссий, их сотрудничеству с местными исполнительными органами, которые обязаны обеспечить места и оборудование для участков голосования на респуб­ликанском референдуме, назначенном на 5 июня.

Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров отметил, что всего по стране на республиканском референдуме будут задействованы 10 013 участков для голосования.

Руководители аппаратов акимов регионов, столицы и городов республиканского значения доложили о готовности списков граждан, имеющих право голоса, а также об оснащении будущих участков голосования на респуб­ликанском референдуме. Оказалось, что не везде установлены пандусы, тактильные указатели и другое оборудование, необходимое для граждан с инвалидностью.

– Местным исполнительным органам необходимо держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, в том числе по обеспечению условий для граждан с особыми потребнос­тями. Необходимо дополнительно проработать вопросы, в частности, инватакси, возможности привлечения сурдопереводчиков, другие необходимые меры для удобства граждан с инвалидностью.

Также на заседании принято решение о количестве бюллетеней, которые будут выпущены для рес­публиканского референдума. Как сообщил секретарь ЦКР Мухтар Ерман, списки граждан, имеющих право голосовать, уже направлены в комиссии референдума за подписью

акимов, решениями которых образованы участки.

Согласно представленным сведениям местными исполнительными органами по республике в списки включены 11 722 536 граж­дан. Постановлением Центральной комиссии референдума от 6 мая установлено, что бюллетени для голосования изготавливаются в количестве, равном числу включенных в список граждан, имеющих право участвовать в референдуме, с резервом в 1%. Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени для голосования в количестве 11 839 761 единицы.

Изготовление бюллетеней до 28 мая 2022 года и доставка их на участки в предусмотренный законодательством срок поручаются комиссиям референдума облас­тей, городов республиканского значения и столицы Казахстана.

ЧЕТКИЙ ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ

На заседании ЦКР рассмотрен также вопрос о порядке голосования на республиканском референдуме и подведения итогов. Как отметил заместитель председателя ЦКР Константин Петров, 5 июня 2022 года голосование будет проходить с 7.00 до 20.00 часов по местному времени.

Представители общественных объединений РК и наблюдатели от иностранных государств и международных организаций могут присутствовать в день голосования на участках с момента их открытия до установления результатов подсчета голосов.

– Средства массовой информации освещают ход подготовки и проведения референдума. Их представителям, аккредитованным при КР на местах, гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума, – уточнил Константин Петров.

Также заместитель председателя ЦКР отметил, что голосование должно проводиться в специально отведенных помещениях, где обеспечивается возможность для представителей общественных объединений, наблюдателей и журналистов видеть урны для бюллетеней, вход и выход из кабин для тайного голосования. Важно, чтобы при оборудовании помещения для голосования были созданы условия для граждан с инвалидностью.

– Каждый гражданин голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, не допускается. Бюллетени для голосования должны выдаваться на основании списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, при предъявлении документа, удос­товеряющего личность, – добавил Константин Петров.

В случае, когда отдельные граж­дане по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи не могут прибыть на место голосования, участковая комиссия референдума по их письменной просьбе (ее нужно подать не позднее 12.00 по местному времени в день голосования) должна организовать процесс голосования в месте пребывания этих граждан.

– При перемене гражданином места своего пребывания в период с 20 мая 2022 года и до 18 часов местного времени 4 июня 2022 года гражданин вправе получить на своем участке референдума открепительное удостоверение на право голосования, – уточнил спикер. – При этом в списке граж­дан, имеющих право участвовать в референдуме, делается соответствующая отметка. Открепительное удостоверение не выдается граж­данам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

Отдельно он остановился на процедуре заполнения бюллетеня. В частности, обратил внимание на то, что гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует. Не допускаются проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких-либо исправлений.

Подсчет голосов начинается в 20.00 по местному времени, если на данном участке в порядке, установленном Конституционным законом, не изменено время голосования.

Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета. Результаты подсчета голосов рассматриваются комиссией и заносятся в протоколы, которые подписываются председателем и членами комиссии. Копия протокола немедленно вывешивается в помещении участка референдума в специально установленном мес­те для всеобщего ознакомления и находится в помещении в течение двух дней.

По желанию лица, присутствую­щего в соответствии с Конституционным законом при подсчете голосов, ему выдается копия протокола, заверенная подписями председателя и секретаря комиссии и печатью избирательной комиссии.

Итоги голосования подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом.

– Референдум считается сос­тоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, – сказал Константин Петров. – Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Выступивший на заседании вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов рассказал о запуске онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства. Указанный сервис будет использоваться членами участковых комиссий референдума при обращении граждан в случае невключения их в списки для голосования.

При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории соответствующего участка референдума участковая комиссия принимает решение о включении его в список граждан, имеющих право голосовать.

По итогам заседания председатель ЦКР отметил, что необходимо провести работу по широкому оповещению граждан о времени и месте голосования.

– Это должны быть различные, удобные и эффективные способы информирования: от традиционных, так называемых «пригласительных», до использования современных гаджетов и SMS-рассылки Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, – подчеркнул он.

Нурлан Абдиров сделал акцент на том, что необходимо уделить особое внимание вопросам учас­тия представителей общественных объединений, СМИ, наблюдателей от иностранных государств и международных организаций в предстоящем республиканском референдуме, а также обучению членов участковых комиссий референдума перед днем голосования, включая обучение по работе с онлайн-сервисом проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства.

Также руководитель Центральной комиссии референдума проинформировал участников заседания о том, что запланированы инспекционные выезды членов ЦКР в регионы по вопросам подготовки и проведения референдума. В частности, по вопросам информирования населения, готовности участков ко дню голосования и соз­дания необходимых условий для голосования граждан, в том числе для граждан с инвалид­ностью и особыми потребностями.