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Продвигать глобальный диалог
В ходе встречи А. Бижанов вручил руководителям ассоциаций буддистов и даосистов приглашения для участия в работе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который планируется провести 10–11 июня 2015 года в Астане. А. Бижанов отметил, что участие китайской делегации в лице руководителей ассоциаций буддистов, даосистов и мусульман Китая в работе съезда отражает добрую волю и желание традиционных китайских конфессий активно продвигать межцивилизационный и межрелигиозный диалог на глобальном уровне. Сенатор проинформировал, что предстоящий съезд пройдет под темой «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития».
Ван Цзоань выразил благодарность руководству Казахстана за приглашение принять участие в предстоящем V Съезде лидеров мировых и традиционных религий и отметил важность инициативы Президента в проведении данного форума, который стал авторитетной международной площадкой по продвижению глобального диалога культур и цивилизаций. Китайская сторона выразила надежду, что в дальнейшем потенциал двустороннего сотрудничества и дружественных связей будет обогащен динамичным развитием межцивилизационного и межрелигиозного диалога между народами Казахстана и Китая.
В рамках визита в КНР А. Бижанов, руководитель группы по межпарламентскому сотрудни­честву РК – КНР, встретился с заместителем заведующего Меж­дународным отделом ЦК КПК, одним из руководителей группы по межпарламентскому сотрудничеству РК – КНР Чэнь Фэнсяном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского диалога двух стран.

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