Продвигая геномные исследования

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Марина ПАРХОМЕНКО
Назарбаев Университет уже во второй раз принимает у себя Международную научную конференцию по персонализированной медицине и глобальному здоровью. И нынешняя, проходящая с участием ученых из стран Европы, Азии, а также из США, направлена, по словам ректора Назарбаев Университета Шигео Катсу, на объединение их усилий в исследованиях.
В рамках форума проходят две панельные сессии: «Эпоха геномной и персонализированной медицины: проблемы и возможности» и «Микробиом и здоровье человека». Кроме того, запланированы мастер-классы для молодых ученых, ведь в числе спикеров конференции такие известные деятели в области микробиомных исследований, как Пир Борк и Джозеф Петросино, известный антрополог Теодор Шур, доктор PhD в области биоинформатики Андрей Зиновьев, и другие.
На диалоговой площадке результатами своих трудов поделятся и ученые Центра наук о жизни Назарбаев Университета, возглавляемого генеральным директором Жаксыбаем Жумадиловым. В центре, как отметила руководитель лаборатории геномной и персонализированной медицины Айнур Акильжанова, реализуются несколько проектов в области геномных исследований по ряду таких актуальных для Казахстана патологий, как сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, рак молочной железы и колоректальный рак. В области глобального здоровья группой специалистов начато исследование микробиома человека: изучая микробиом, а это своеобразное «сообщество» микроорганизмов, населяющих человеческий организм, ученые смогут разработать эффективные методы диагностики и профилактики заболеваний. Продолжается работа, начатая в 2012 году, по выявлению среднестатистического генома казахов.
К слову, все проекты осуществляются в сотрудничестве с практическими медицинскими центрами. И сегодня состоится заседание «круглого стола», на котором будет решаться вопрос о создании казах­станской ассоциации генетиков, объединение которых необходимо для выполнения общенациональных проектов в области геномных исследований.

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