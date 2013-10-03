Продвигая инициативу Астаны

Глава казахстанской дипломатической миссии рассказал об основных направлениях экономической политики страны в контексте Стратегии «Казахстан-2050», отметил актуальные направления казахстанско-германского сотрудничества и призвал немецких партнеров поддержать заявку Астаны на проведение Всемирного нефтяного конгресса в 2017 году. Джамбулат Сарсенов в свою очередь представил вниманию немецких участников потенциал нашей страны как в области добычи, переработки и транспортировки нефти, так и накопленный опыт в сфере проведения крупных международных мероприятий.

Представители немецкой стороны высоко оценили роль и значение Казахстана в обеспечении энергетической безопасности Европы и Германии и подчеркнули, что Астана готова к проведению подобного форума глобального масштаба.

Напомним, что Казахстан, являясь крупным поставщиком энергоресурсов, продвигает свою кандидатуру на право проведения важнейшего форума в нефтегазовой индустрии, в ходе которого тысячи специалистов со всего мира делятся опытом и обмениваются мнениями в области современных технологий добычи и методов управления данным бизнесом.

Лилия СЫЗДЫКОВА