Продвигая кандидатуру Казахстана

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Анастасия ШВАРЦ
Находясь с визитом в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване, А. Мусинов передал личное послание Президента Нурсултана­ Назарбаева, адресованное Султану Брунея Хассанал Болкиаху, относительно поддержки кандидатуры рес­публики на пост непостоянного члена Совета Безопасности на 2017–2018 годы. Он отметил, что в случае избрания Казахстан намерен приложить все усилия для укрепления мира, безопасности, прав человека, верховенства закона и устойчивого развития.
В ходе встречи казахстанский дипломат также выразил надежду на скорейшее присое­динение Брунея к Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), создание которой было инициировано Казахстаном в рамках Организации исламского сот­рудничества (ОИС).
– Присоединение Бандар-Сери-Бегавана к деятельности ИОПБ создаст новые возможности для решения насущных вызовов в области продовольственной безопасности на прост­ранстве ОИС и в мире в целом, – отметил А. Мусинов.
Министр иностранных дел и торговли Бруней-Даруссалама заверил, что правительство Брунея внимательно изучит обращения Казахстана, и выразил заинтересованность в более тес­ном взаимодействии, в том чис­ле в многостороннем формате.
Также А. Мусинов встретился со вторым министром иностранных дел и торговли Бруней-Даруссалама Лим Джок Сенгом, с которым обсудил перспективы и пути активизации двустороннего сотрудничества между двумя странами. Брунейский министр высоко оценил успехи, достигнутые Казахстаном за годы независимости, и выразил признательность за визит специального посланника, подчеркнув, что подобный подход свидетельствует о серьезности намерений Казахстана в отношении членства в СБ ООН.
По мнению брунейской стороны, отсутствие каких-либо разногласий или противоречий между двумя странами, а также схожесть позиций по многим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня создают благоприятный фон для дальнейшего расширения взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники пришли к единому мнению о необходимости расширения торгового и инвестиционного сот­рудничества с учетом потенциала двух стран и создания для этого необходимых условий, в том числе формирования соответствующей договорно-правовой базы.

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