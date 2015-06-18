Продвигая казахскую культуру Свежий выпуск 1887 Леонид СОКОЛОВ

Тайны из детства

Отец Медгата Кульжанова, бывшего в ту пору десятилетним мальчиком, слушал записи запрещенного Шакарима за закрытыми дверями. Врага народа Кудайбердиева реабилитируют позднее, в 1958 году, и по-настоящему вернут народу только в 1986-м, поэтому любое обращение к творчеству поэта и музыканта было опасным. «Я слушал, как отец и его друг украдкой пели песни на домбре, и недоумевал, почему все так таинственно, – вспоминает Медгат Каримович. – И благодаря этому внимание к творчеству Шакарима осталось у меня на всю жизнь». Спустя полвека Медгат Кульжанов, сделав состояние в бизнесе, стал меценатом, и самым масштабным его проектом стали сюиты, заказанные британскому композитору Карлу Дженкинсу на основе произведений Шакарима и Абая.

– Медгат Каримович, когда и как вы решили поспособствовать созданию столь крупного музыкального произведения?

– Еще до начала работ над этой идеей, в 2005 году, я инициировал празднование 160-летия Абая Кунанбаева в городе Астане, потом было 150-летие Шакарима в 2008 году. В Астане я издал двухтомник Шакарима, устроил вечер исполнения его музыки. Его песни ведь долго не были широко известны. Их хорошо знал наш певец Келденбай Ульмесеков. Я специально нашел его в Семипалатинске, и мы успешно записали в Алматы на студии 20 песен Шакарима. У друга моего отца я также нашел старые записи песен Шакарима в исполнении Ниязбека Алдажарова – старые бобины с испорченной пленкой. Эти песни мы тоже восстановили. И нотные записи у меня были – все это я потом и предложил Карлу Дженкинсу для изучения перед тем, как он взялся за работу.

Это был не первый опыт работы британского композитора с казахской музыкой. Еще в 2006 году по заказу другого казахстанского мецената Сапара Искакова был создан диск «Тлеп» на музыку казахских композиторов. Этот диск попал в руки Медгата Кульжанова и восхитил своим звучанием.

– Там в составе песен была одна песня Абая, которая мне очень понравилась, – рассказывает Медгат Каримович. – Мой сын Шынгыс жил тогда в Лондоне, и я попросил его связаться с Дженкинсом, чтобы предложить ему создать симфонию на музыку Шакарима.



Запись

В записи диска «Тлеп» принимал участие известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев. С ним-то и связался Шынгыс Кульжанов с просьбой организовать встречу с Карлом Дженкинсом. Все материалы – диски и нотные записи произведений Шакарима – были переданы в Лондоне британскому композитору, и через месяц тот дал свое согласие на работу.

– Вам сразу понравился результат?

– Да, но не все. В первый вариант не были включены все песни Шакарима. Зато почему-то вошла известная песня «Алтайдың ар жағынан келген ару». Но это же не Шакарим! Это на Западе никто бы не заметил, а по отношению к казахстанскому слушателю это было бы неправильно. Я попросил Дженкинса заменить эту песню на «Анадан алғаш туғанда», даже спел ее тогда сам (смеется). Бисенгалиев тогда возмутился, мол, для маркетинга лучше не менять. Но разве так делается? Я, как заказчик, настоял на своем.

Г-н Кульжанов полностью финансировал весь проект, записи, поездки и проживание музыкантов, оплату работы Карла Дженкинса и Марата Бисенгалиева. Музыкантов, играющих на национальных инструментах, привезли в Лондон для записи диска в знаменитой студии Abbey Road в сопровождении Королевского симфонического оркестра. 31 октября 2010 года в одном из лучших концертных залов Великобритании – Royal Festival Hall – прошел масштабный концерт, в котором Королевский симфонический оркестр под руководством Карла Дженкинса в первом отделении исполнил наиболее известное его произведение The Armed Man, а во втором в сопровождении Национального молодежного хора Великобритании и фольклорных музыкантов из Казахстана состоялась мировая премьера сюиты «Шакарим». Полный зал, 3 000 человек, буря оваций, звуки родной музыки в восхитительной аранжировке одного из лучших композиторов современности и исполненные одним из лучших оркестров Европы, Британский хор, певший на казахском, – для Медгата Каримовича это был успех.

– Бисенгалиев в 2012 году в Алматы провел первый казахстанский концерт, – продолжает Медгат Кульжанов, – на него я не смог приехать, но были родственники, они рассказывали, что был полный зал и люди приняли музыку очень хорошо. А потом я решил продолжить проект и предложил Дженкинсу создать вторую сюи­ту – на этот раз на основе произведений Абая.



Без имен

Второй опыт работы был похожим на первый – передача произведений, оплата расходов и гонораров, но с той лишь разницей, что, по мнению заказчика, были в произведении фрагменты, которые нужно было изменить. Марат Бисенгалиев попросил финансирование для проведения концерта в нью-йоркском Карнеги-холле, но Медгат Кульжанов отказал из-за необходимости в доработке второй сюиты. И тогда музыканты нашли другие источники финансирования и все же поехали на гастроли.

– Казахстанские СМИ писали, что это «благодаря творческому альянсу с казахстанским скрипачом-виртуозом удалось вновь дать жизнь казахским сюитам», но вашего имени нигде указано не было.

– Увы, да. Я не присутствовал на концерте, но мне передали, что, к сожалению, никто и слова не сказал ни на концерте, ни в СМИ об авторе и спонсоре проекта. Через некоторое время мне позвонили и попросили софинансирование концерта в Астане, но с одним условием – в его названии не должны звучать имена Абая и Шакарима… Но меня такой вариант не устраивал. Как можно не упоминать эти великие имена?

– Судя по названию концертов – May Night, так и случилось.

– Да, так они и сделали. Возможно, это более коммерческое, маркетинговое название. Дженкинс – отличный композитор, он сделал блес­тящую аранжировку произведений, но это произведения Абая и Шакарима, а для меня это самое главное.

На вопрос о том, поддерживает ли Медгат Каримович иные культурные проекты, он ответил, что прежде планов много было, сейчас уже возраст и здоровье сдерживают. Но, судя по голосу мецената, его сдерживает не столько это, сколько повышенная меркантильность многих современных представителей культуры, рядом с которой сложно стать Третьяковым нового времени. «Казахстан должен выходить в мир не только с нефтью и газом, – говорит г-н Кульжанов. – Мне показалось, что благодаря культуре, в том числе и музыке Абая и Шакарима, мы станем более узнаваемы. Сделать что-то для молодежи тоже хотелось – она же сейчас слушает европеизированную музыку, а надо показать ей, какой может быть музыка их предков, чтобы они не забывали и продвигали ее. Я что мог – сделал, пусть теперь молодые продолжают начатое», – сказал Медгат Каримович.



