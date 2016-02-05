​Продвигая отечественные компании

– Меирбек Сабырович, интересы казахстанского бизнеса во внешнеэкономической сфере возглавляемая вами организация определила одной из приоритетных задач. В ее решении какую роль играет предстоящая бизнес-миссия? На что она нацелена и какие ожидания связываете с ее проведением?

– Действительно, вовлечение казахстанского бизнес-сообщества в международное предпринимательское пространство стало не просто задачей, но и миссией Внешнеторговой палаты Казахстана, основанной на государственной политике защиты и поддержки предпринимательства. В этом контексте предстоящая поездка в Иран имеет немаловажное значение, прежде всего тем, что это первый крупный двухдневный визит казахстанского бизнес-сообщества после снятия санкций с Исламской Республики. Напомню, что в октябре прошлого года был подписан Меморандум о сотрудничестве деловых советов Казахстана и Ирана между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-Промышленной палатой Ирана. В рамках соглашения ВТП РК выступает организатором заседания Делового совета по активизации торгово-экономического сотрудничества.

Что касается предстоящего мероприятия, то его программа достаточно насыщена и включает в себя бизнес-форум, отраслевые встречи в формате В2В, встречу продавцов и покупателей, а также совместные заседания национальных деловых советов Внешнеторговой палаты Казахстана и ТППиР ИРИ. Особое внимание стороны намереваются уделить обсуждению вопросов торгово-инвестиционного сотрудничества, развитию перспективных направлений и проблемных вопросов в сфере торговли. Казахстанские предприниматели представляют такие отрасли, как сельскохозяйственная, нефтесервисная, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная и логистическая.

Отечественные предприниматели проявили большой интерес к Ирану, об этом свидетельствует тот факт, что 85 представителей малого и среднего бизнеса пожелали принять участие в деловой поездке. Считаю, что встреча позволит укрепить взаимоотношения наших стран и расширить контакты между заинтересованными предприятиями.

Если анализировать рынок Ирана, то мы видим спрос по нескольким десяткам товарных позиций, и сейчас открывается возможность поставлять продукцию на рынок Ирана. Это разновидности железа и металлоизделий, растительные масла и крупы, лекарственные средства, локомотивы дизель-электрические, запасные части, изделия из гипса, из слюды, фанера клееная.

По отобранным потенциальным товарным позициям импорт Ирана в 2014 году составил 6 млрд у. е., мировой экспорт Казахстана по данным позициям – 1,9 млрд у. е., экспорт Казахстана в Иран – 498,5 млн у. е.

Хотелось бы отметить, что и транспортная составляющая нашего сотрудничества развивается в пользу дальнейшего успешного развития взаимной торговли. Казахстан расширил пропускную мощность порта Актау дополнительно на 1,5 млн тонн пшеницы в год. Расширились контейнерные площадки и инфраструктура. Усилием трех стран была введена в эксплуатацию новая железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран.

– По прогнозам экспертов, предстоящие 15–17 лет станут «окном возможностей» для масштабного прорыва Казахстана. Скажите, пожалуйста, как вы видите свое участие в таком прорыве, к каким конкретным действиям готова ваша компания?

– Не ошибусь, если скажу, что Внешнеторговая палата Казахстана играет важную роль в процессе взаимодействия казахстанских и зарубежных деловых кругов, в поиске партнеров и привлечении инвестиций, продвижении экспорта отечественной продукции, а также в создании совместных бизнес-проектов.

На этапе вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию реализация поставленных задач становится еще более актуальной для оте­чественных предпринимателей, поскольку стоит вопрос о повышении конкурентоспособности бизнеса. Если говорить об ориен­тирах, то сейчас фундаментальные показатели развитости демонстрируют страны – участники Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В нее входят 34 страны, производящие более 60% мирового ВВП. Кандидатами на вступление в ОЭСР являются еще 6 стран: Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Россия и ЮАР. Индикаторы стран ОЭСР с учетом их будущей долгосрочной динамики – это и есть наши базовые ориентиры, на которые указывал Глава государства, для вхождения страны в число 30 развитых государств планеты.

В ходе работы наша палата придерживается таких принципов, как клиентоориентированность, вовлечение во внешнеэкономическую деятельность представителей малого и среднего бизнеса Казахстана, профессионализм и эффективность. Мы готовы оказать отечественным предпринимателям качественную и доступную сервисную поддержку, маркетинговые, рекламные, юридические услуги по внешнеэкономической деятельности для удобства ведения бизнеса. Проводим информационную работу и обучающие мероприятия в целях повышения уровня знаний, квалификации, формирования культуры ведения бизнеса в соответствии с международными стандартами.

– За два года деятельности вашей организации наверняка вы уже успели наладить взаимоотношения со многими зарубежными странами? В плане развития внешнеэкономической деятельности выделили ли для себя приоритетные страны и секторы?

– В настоящее время у нас налажено взаимодействие и ведется активная работа с посольствами и консульствами многих стран. Конечно же, повсеместно есть перспективные направления развития, но мы в своей деятельности определили ряд приоритетных государств, на которых сконцентрировали свою работу. Это – Россия, Китай, страны Евросоюза и Центральной Азии. Только за последнее полугодие Внешнеторговой палатой при поддержке посольств организованы шесть зарубежных бизнес-миссий с участием более 150 казахстанских бизнесменов. Более 30 казахстанских предприятий участвовали в трех международных выставках. Для 12 зарубежных бизнес-делегаций с участием более 300 бизнесменов из Китая, Финляндии, Чехии, Пакистана, Монголии, Вьетнама, Японии, Украины, Болгарии проведены двусторонние В2В сессии. В рамках вышеуказанных мероприятий заключен ряд контрактов по сотрудничеству.

В канун Дня Независимости страны мы побывали в Китае, где в ходе официального визита Премьер-Министра РК Карима Масимова в Пекин состоялось подписание двустороннего Меморандума о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Международной компанией по сельскохозяйственному сотрудничеству «Чжунсиньцзянь» Синьзяньской производственно-строительной государственной корпорации. Хочу отметить, что данный документ позволяет казахстанским производителям сельскохозяйственной продукции экспортировать собственные товары. Более того, предпринимателям представится возможность привлекать новые инвестиции и осуществлять трансфер технологий из КНР.

Если быть более конкретным в разрезе отраслевых секторов, то это развитие зерновых культур, производство мучных и кондитерских изделий, масличных культур, плодоовощная продукция, мясные и молочные продукты питания. При этом важно отметить экологическую безопасность нашей продукции, что тоже влияет на повышение имиджа нашей страны.

– Раз уж заговорили о малом бизнесе, хотелось бы знать количество отечественных предпринимателей, которые сотрудничают с Внешнеторговой палатой.

– На сегодня в 16 регионах Казахстана функционируют отделы по внешнеэкономической деятельности, которые непосредственно ведут работу по тесному взаимодействию с предпринимателями. Кроме того, при созданной инфраструктуре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» мы получили возможность сотрудничать практически с каждым бизнесменом Казахстана, работающим не только в крупных городах, но и в каждом районе и селе страны.

В завершение беседы хотелось бы сообщить предпринимателям, что в целях повышения информированности и развития внешнеэкономической деятельности Внешнеторговая палата Казахстана запустила официальный веб-сайт www.kazchamber.net, на страницах которого можно найти информацию о предстоящих международных мероприятиях.