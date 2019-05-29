​Продвинутые и дерзкие

Собираться в Алматы к запус­ку программы, знакомиться с ее организаторами и между собой, рассказывать о своих проектах – одна из теперь уже сложившихся традиций. На этом этапе стартаперы получают консультации, которые позволят им достичь максимального результата в прод­вижении бизнес-идей на рынке.

Около 500 заявок в третью волну StartUp Kazakhstan поступило до конца прошлого года. На этот раз соревновались проекты участников из Казахстана, стран ближнего зарубежья, а также Литвы, Польши и Норвегии. Коман­ды представили новые решения в нескольких отраслях: электронная коммерция, образование, финансовые технологии, Индустрия 4.0, смарт-сити, телекоммуникации. В результате эксперты отобрали 40 лучших, самых интересных и новаторских предложений.

– В регионе экономического пояса Шелкового пути действует много нацпрограмм для стартапов. Но Казахстан – одна из первых стран, которая предложила международную программу по их привлечению. К тому же респуб­лика отличается стабильностью – как политической, так и с точки зрения ведения бизнеса. Сегодня всех интересует добавленная стои­мость, и мы надеемся, что разработки позволят усовершенствовать процессы в различных отраслях и обеспечить рост, о необходимости которого говорят Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, – заявил генеральный директор АКФ Tech Garden Санжар Кеттебеков.

Программа международной акселерации нацеливается на создание критической массы высоко­технологичных компаний на рынке малого и среднего предпринимательства и поддерживается Министерством индуст­рии и инфраструктурного развития республики. Ее реализация поручена АКФ Tech Garden, а для финансирования и привлечения инвестиций в стартапы создан специальный международный венчурный фонд.

Как раз из этого фонда участники StartUp Kazakhstan получают до 31 тыс. долларов, открывают на территории республики стартап-компании и вкладывают полученные инвестиции исключительно в продвижение своих продуктов в Казахстане. Это первоначальные инвестиции, которые создают стартапу венчурную историю. В процессе акселерации и после нее проводятся встречи с инвесторами и представителями корпоративного сектора с тем, чтобы привлечь к дозревшим разработкам более серьезную финансовую поддержку.

– Акселерация начинается с диаг­ностики каждого стартапа, затем составляются индивидуальный план его развития и целевая образовательная программа, которая длится три месяца. В отличие от бизнес-акселераторов у нас есть отдельная составляющая для «прокачки» именно технологической части продукта. За каждой командой закрепляется коуч, который ставит задачи и ежедневно отслеживает достижения подопечных, – говорит Санжар Кеттебеков.

Первая и вторая волны программы StartUp Kazakhstan прошли в 2018 году. Принято было более 2 тыс. заявок, по итогам отбора 69 стартапов (30 из Казахстана и 39 – из стран СНГ) прошли акселерацию. Это позволило создать 250 рабочих мест, все проекты показали результаты, а некоторые дали рост в 200–300%.

– Сегодня это довольно серьезные компании, они выросли буквально за несколько месяцев и заработали еще в рамках программы 2,2 миллиарда тенге. Общее их портфолио мы оцениваем в 70 миллионов долларов. Есть компании, вышедшие с разработанными здесь идеями в Сингапур, Малайзию, сейчас выходят на рынки США и стран Европы, – отметил Санжар Кеттебеков.

Особого внимания заслуживают 23 стартапа, создавших продукты для промышленного сектора. Проекты в области Индустрии 4.0, новых материалов, аддитивного машиностроения и «умной инфраструктуры» теперь реализуются такими компаниями, как «КазМунайГаз», KEGOC, «Тенгизшевройл», «КамАЗ», и другими индустриальными гигантами.

В числе наиболее перспективных можно назвать, например, стартап «Көктем-2». Первый казахстанский программный комплекс выводит на новый уровень процессы экологического проектирования и мониторинга. Современный интерфейс создан по принципу «единого окна», который значительно сокращает время работы и автоматизирует процессы проектирования и мониторинга. Это легкий переход от проактивного сбора данных и ручного заполнения форм к автоматическому формированию полностью готовых к сдаче отчетов и проектов.

Стартап-компания уже работает с Казахстанской ассоциацией приро­допользователей, РГП «Госэкспертиза», ТОО «Казахстанский центр экологического проектирования», у нее есть крупные клиенты и партнеры.

Завоевывает казахстанский рынок еще одна высокотехнологичная разработка. Стартап Verigram создал сервис, который использует технологии компьютерного зрения для анализа изображений.

Verigram может находить и сравнивать лица, распознавать текст и выдавать результаты в реальном времени. Искусственный интеллект и нейронные сети создают обучаемые модели, которые постоянно совершенствуются и расширяют свои возможности в области распознавания. Это дает бизнесу возможность идентифицировать клиентов через мобильные приложения и персональные компьютеры в онлайн-режиме. Сервис легко интегрируется в готовые приложения.

Удобство и, главное, точность фиксации данных оценили крупные бизнес-компании, и сейчас команда в пилотном режиме тес­тирует свои решения для крупнейшей банковской структуры.

Другая успешная разработка – маркет-плейс AIDA Service – нап­рямую соединила отечественных производителей строительных материалов и застройщиков, а также физические лица, которые занимаются строительством или ремонтом собственного жилья. Это уменьшило их расходы на посредников. Средняя экономия при покупке строительных материалов достигает 15%, следовательно, снижается стоимость готовых квадратных метров.

Кроме того, весь документооборот формируется автоматически внутри системы по принципу полной прозрачности, что нейтрализует коррупцию. Удобство и выгоду маркет-плейса оценили и крупные корпорации застройщиков, и тысячи частных клиентов, покупающих стройматериалы онлайн без переплаты и потери времени на посещение строительных рынков.