Продвижение общенациональных ценностей казахстанского пути обсудили женщины Астаны

В Астане прошло заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан под председательством Госсекратаря РК Гульшары Абдыкаликовой, где был рассмотрен вопрос о культивировании и продвижении общенациональных ценностей Казахстанского пути, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу секретариата Нацкомиссии.
"В современных реалиях, когда ситуация во многих странах мира неспокойная, важно выработать своевременные подходы. Глобальные изменения требуют от государств принятия мер, адаптированных к меняющимся условиям. Послание Главы государства этого года "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие" направлено на преодоление негативных последствий глобального кризиса и дальнейший рост экономики. Для этого Президентом страны предложена главная антикризисная стратагема, тождественная трем понятиям: рост, реформы, развитие. В рамках Послания будут реализованы новые инвестиционная и социальная политики", – отметила Гульшара Абдыкаликова.
Она также отметила, что за годы суверенного развития Казахстана созданы главные духовные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего страны на основе общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел". Ее основными консолидирующими ценностями являются гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; светская страна – страна толерантности.
Государственный секретарь подчеркнула, что в рамках реализации Послания необходимо вести системную работу по укреплению духовно-нравственных, морально-этических ценностей в обществе.
"В этой связи культивирование и продвижение общенациональных ценностей является важной задачей для всех государственных органов, бизнес-структур, гражданского общества. Сегодня на всех уровнях образования реализуется единая концепция воспитательной работы с учетом ценностей "Мәңгілік Ел", предусмотрена модернизация педагогического образования, ориентированная на продвижение духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи", – сказала Абдыкаликова.
В целом, по продвижению общенациональных ценностей ведется масштабная работа по реализации проекта "Большая страна – Большая семья", направленного на укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства народа.
По итогам обсуждения Государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений государственным органам по рассмотренным вопросам.