Продюсер фильма "Айка" возглавила Госцентр поддержки нацкино

Приказом министра культуры и спорта РК Гульнара Сарсенова назначена исполняющей обязанности председателя правления некоммерческого акционерного общества "Государственный центр поддержки национального кино", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.
Гульнара Болатовна Сарсенова – кинопродюсер, режиссер, сценарист.
Родилась 6 августа 1966 года в городе Караганда. Окончила факультет журналистики в КазГУ. Проходила обучение на режиссерском факультете во ВГИКе (г. Москва, Россия), стажировалась у известного кинорежиссера СССР Татьяны Михайловны Лиозновой. Дополнительное профессиональное образование получила в университете города Феникс, США. Является кандидатом Философских наук.
В 2005 году создала кинокомпанию "Eurasia Film Production", осуществляющую международные кинопроекты с ведущими студиями России, Америки и Европы. На международном кинофестивале в Пусане в 2008 году была удостоена премии "Человек года в азиатском кино".
В 2005 и 2008 годах была организатором и генеральным директором международного кинофестиваля "Евразия" в столице, в 2010 являлась генеральным директором второго казахстано-американского кинофестиваля в городе Алматы.
Ее первый фильм "Монгол" стал номинантом на престижную премию "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в 2007 году.
Фильм "Тюльпан" завоевал 23 награды на международных кинофестивалях по всему миру, в том числе был удостоен главной премии азиатско-тихоокеанской кинематографии – "азиатско-тихоокеанский Оскар" в категории "Лучший полнометражный фильм 2008 года" на международном фестивале в городе Брисбен, Австралия. "Тюльпан" завоевал Гран-при программы "Особый взгляд" на международном Каннском кинофестивале, а также приз молодежного жюри и приз Министерства образования Франции в 2008 году.
В 2018 году фильм "Айка" стал призером кинопремий во Франции, Германии, Турции, Японии, Гонконге и США, в том числе получил главную награду "Золотую пальмовую ветвь" на международном Каннском кинофестивале во Франции и стал номинантом, попав в шорт-лист премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в категории "Лучший фильм на иностранном языке". А также завоевал азиатский "Оскар" на Азиатском фестивале в Гонконге.
Напомним, в марте текущего года соответствии с Законом РК "О кинематографии", ставшим первым законодательным документом с момента обретения Казахстаном независимости, создан Государственный центр поддержки национального кино.
Основным направлением деятельности этой организации является поддержка национального кино, его вывод на международный уровень и мировой рынок и привлечение инвестиций в кинопроизводство Казахстана. Государственный центр будет обеспечивать предоставление государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами и национальных фильмов, а также производить выплату субсидий в сфере кинематографии.
Гульнара Болатовна Сарсенова – кинопродюсер, режиссер, сценарист.
Родилась 6 августа 1966 года в городе Караганда. Окончила факультет журналистики в КазГУ. Проходила обучение на режиссерском факультете во ВГИКе (г. Москва, Россия), стажировалась у известного кинорежиссера СССР Татьяны Михайловны Лиозновой. Дополнительное профессиональное образование получила в университете города Феникс, США. Является кандидатом Философских наук.
В 2005 году создала кинокомпанию "Eurasia Film Production", осуществляющую международные кинопроекты с ведущими студиями России, Америки и Европы. На международном кинофестивале в Пусане в 2008 году была удостоена премии "Человек года в азиатском кино".
В 2005 и 2008 годах была организатором и генеральным директором международного кинофестиваля "Евразия" в столице, в 2010 являлась генеральным директором второго казахстано-американского кинофестиваля в городе Алматы.
Ее первый фильм "Монгол" стал номинантом на престижную премию "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в 2007 году.
Фильм "Тюльпан" завоевал 23 награды на международных кинофестивалях по всему миру, в том числе был удостоен главной премии азиатско-тихоокеанской кинематографии – "азиатско-тихоокеанский Оскар" в категории "Лучший полнометражный фильм 2008 года" на международном фестивале в городе Брисбен, Австралия. "Тюльпан" завоевал Гран-при программы "Особый взгляд" на международном Каннском кинофестивале, а также приз молодежного жюри и приз Министерства образования Франции в 2008 году.
В 2018 году фильм "Айка" стал призером кинопремий во Франции, Германии, Турции, Японии, Гонконге и США, в том числе получил главную награду "Золотую пальмовую ветвь" на международном Каннском кинофестивале во Франции и стал номинантом, попав в шорт-лист премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств от Казахстана в категории "Лучший фильм на иностранном языке". А также завоевал азиатский "Оскар" на Азиатском фестивале в Гонконге.
Напомним, в марте текущего года соответствии с Законом РК "О кинематографии", ставшим первым законодательным документом с момента обретения Казахстаном независимости, создан Государственный центр поддержки национального кино.
Основным направлением деятельности этой организации является поддержка национального кино, его вывод на международный уровень и мировой рынок и привлечение инвестиций в кинопроизводство Казахстана. Государственный центр будет обеспечивать предоставление государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами и национальных фильмов, а также производить выплату субсидий в сфере кинематографии.